Koningin Máxima bezoekt online vertegenwoordigers van zangkoren: "Heel fijn dat er aandacht voor ons komt"

"Kijk, voor het eerst sinds ruim een jaar heb ik mijn zwarte jurkje weer aan dat ik normaal alleen op het podium draag", zegt Effing. Bij elke persconferentie wachtte ze tot nu toe vergeefs op nieuws over haar sector. "Het is zo fijn dat Máxima hier nu aandacht voor heeft, nu hebben wij toch even een podium om te laten zien dat we er nog zijn."

"Eindelijk weer een reden om mijn zwarte podiumjurkje aan te doen" (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Zangkoren onder druk

In een klein gezelschap praten vertegenwoordigers uit de korensector online met Máxima over de problemen waar de koren mee kampen. En over oplossingen die inmiddels zijn bedacht, zoals technieken om zonder vertraging toch online met elkaar te kunnen zingen. Máxima neemt ruim de tijd voor alle verhalen en blijft zelfs nog wat langer om te luisteren naar een studentenkoor dat online met elkaar zingt.

Door de coronamaatregelen staan de koren onder grote druk. Concerten, een grote inkomstenbron, zijn volledig weggevallen. Veel leden hebben opgezegd omdat ze niet online willen of kunnen oefenen, en nieuwe aanwas is er niet.

"We zijn er nog"

Mariette verwacht geen oplossing van de koningin, maar toch is dit werkbezoek belangrijk voor de hele sector denkt ze. "We kunnen hier laten zien dat we er nog zijn. De hele culturele sector wordt eigenlijk vergeten, elke persconferentie weer opnieuw, en dat komt hard aan. Maar zo kunnen samen de koren toch in een mooi daglicht zetten."

De kinderkoren die Mariette begeleidt gaan wel door en met jongeren tot achttien jaar zingt Mariette nu buiten. Maar de volwassenen die lid zijn van een koor mogen nog niet samen zingen. Online is er wel veel ontwikkeld, maar dat is geen volwaardige vervanging.

Koningin Máxima nam de tijd voor het online werkbezoek (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Groter dan voetbal

Het gaat om heel veel mensen die nu niet kunnen doen wat ze zo graag willen, weet Mariette. "Er zijn zelfs meer mensen die zingen bij een koor dan die op voetbal zitten. Voetbal is wel groot, maar zingen kan je van één tot honderd jaar. We hebben ook een heel rijk korenlandschap hier, van jong tot oud, pop- en kerkkoren, en zelfs koren voor kankerpatiënten. Zingen werkt helend, ook voor de geest, dus het is zo belangrijk dat we door kunnen gaan."