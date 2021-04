Deventenaar blijft vast voor betrokkenheid bij dood plaatsgenoot

Volgens buren is het slachtoffer een alleenstaande man van in de zestig. Verder hebben ze geen idee wat er is gebeurd. "Het is een groot vraagteken", zeggen ze tegen RTV Oost. "Zondagavond hoorden we wel wat gestommel, het is hier nogal gehorig. Maar toen dachten we, ach, er is weer iemand met de tafel aan het schuiven."

Toen een dag later (tweede paasdag) de voordeur van de flatwoning werd opengebroken door de politie, dachten de buren "oh, d'r was dus wel wat aan de hand."

Onderzoek

Zowel tweede paasdag, als dinsdag is door verschillende politieafdelingen onderzoek gedaan in de flat. De Deventer strafpleiter Alwin Maarsingh, die de 50-jarige verdachte bijstaat, kan niet inhoudelijk ingaan op de zaak.