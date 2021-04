Hoofddocent Milieurecht Arie Trouwborst: 'Olifant, leeuw en hyena horen in Europese natuur'

Arie Trouwborst: "Als we de wet zouden naleven, zou zelfs de olifant in Europa kunnen rondlopen." (Foto: Elvira Martínez Camacho)

En dat betekent volgens Trouwborst dat je gaat kijken naar welke dieren hier leefden, voordat de mens de natuur naar zijn eigen hand ging zetten. "Het is niet zo'n heel raar idee, hoor", zegt hij in het Radio Oost-programma Groot Onderhoud. "Veel Europese landen vinden dat in 2030 30% van het landoppervlak natuur moet zijn. Maar dan is de grote vraag: hoe gaat die natuur eruit zien? 10.000 jaar geleden liepen hier grote hoefdieren zoals je in Afrika ziet en leefden roofdieren als de leeuw en de gevlekte hyena hier."

Mammoet

Dan tovert Trouwborst een groot bruin bot uit een plastic tas. "Dit is vermoedelijk een stuk bot van een mammoet. Deze heb ik deze week gevonden op het strand van de Maasvlakte. En er worden meer van dit soort vondsten gedaan. Dus zo gek is mijn gedachte niet."

Biologen zien dat het natuurbeleid vaak gebaseerd is op wat de vorige generatie heeft zien verdwijnen. "Want dat is wat in de herinneringen zit van toen de huidige beheerders klein waren. Dat noemen biologen 'the shifting baseline syndrome'. Elke generatie maakt iets meer natuur kapot en wil dan terug naar hun eigen jeugd. Maar daardoor verdwijnt elke generatie een stukje natuur."

Wolf

Trouwborst vindt het een goede zaak dat de wolf terug is in Nederland. "De wolf is nooit weggeweest uit Europa. En omdat nu hij overal beschermd is, krijgt hij weer de kans om zijn leefgebied te vergroten." Het is niet alleen in Nederland een veel besproken onderwerp. "Noorwegen heeft bepaald dat de wolf in een klein gebied mag leven en dat er maximaal zes roedels mogen leven. De rest mag worden afgeschoten, maar dat staat op gespannen voet met internationale afspraken."

Ook moet volgens Trouwborst de huiskat niet langer buiten los gelaten worden. "De Europese wetgeving zegt dat je vogels niet opzettelijk mag doden. En als je de kat buiten loslaat is de kans groot dat hij iets gaat doden, ook al is het als eigenaar niet jouw bedoeling. Maar als katteneigenaar weet je dat je kat vogels kan doden, dus moeten de lidstaten van Europa dat verbieden en dat effectief handhaven." Het is een enorme blinde vlek in de handhaving volgens Trouwborst. "Er is een massaal gedoogbeleid."

Bedreigd

De politiek vond het nonsens toen Trouwborst dit naar buiten bracht. "Terwijl iedereen in Nederland het inmiddels normaal vindt dat de hond aan de lijn moet in de natuur. Ook die mocht vroeger gewoon los lopen." Trouwborst heeft veel heftige reacties gekregen. "Ik en mijn gezin zijn zelfs via social media met de dood bedreigd. Terwijl het gewoon in de wet staat. Die natuurwetten zijn er niet voor niks."

