Experts over video wolf bij Rossum: mogelijk komende tijd meer wolven in Overijssel

"Ik zag het niet meteen, ik dacht eerst dat het een hond was. Maar ik bedacht me dat die mensen die daar wonen geen hond hebben." Tamara Ensink maakte vanochtend bij Rossum duidelijke beelden van wat later een wolf bleek te zijn. Een expert van Wolven in Nederland bevestigt dat het daadwerkelijk een wolf is: "zonder twijfel." De organisatie houdt er rekening mee dat wolven zich de komende tijd weer vaker in onze provincie laten zien.

Op de beelden die vanochtend zijn gemaakt is te zien dat een wolf de N376 oversteekt en vervolgens een weiland inloopt. Even later rent het dier verder het weiland in. Volgens Ensink is het goed om te weten dat het dier hier is. "Er zijn veel veulens en lammetjes hier in de omgeving, dus het is fijn dat de eigenaren nu gewaarschuwd zijn."

Glen Lelieveld van Wolven in Nederland staat er niet van te kijken dat er een wolf in de regio is opgedoken. In april zie je altijd meer zwervende wolven, legt hij uit.

Lastig identificeren

"Je ziet dat vlak voordat de nieuwe welpen worden geboren, de dieren die zo'n twee jaar oud zijn de familie verlaten. Die gaan dan op zoek naar een eigen leefgebied." Of het in dit geval om zo'n jong dier gaat kan Lelieveld op basis van de beelden niet zeggen. "Dat is nauwelijks te zien. Welpen zijn gemakkelijk te herkennen, maar daarna wordt alles moeilijk in te schatten."

Over de identiteit van deze wolf kan Lelieveld ook weinig zeggen. "De uiterlijke verschillen zijn zo minimaal, dat we zelfs bij de wolven op de Veluwe die we veel op beeld hebben geen smoelenboek kunnen maken." Voor identificatie is een drol of een aangevallen dier nodig, waarmee DNA-onderzoek gedaan kan worden.

Overleg met provincie

Sinds november vorig jaar laat de wolf zich weer zien in onze provincie. Op verschillende plekken in Twente werden toen negen schapen gedood. Van zeven dieren kon op basis van DNA worden vastgesteld dat het een wolf was geweest. Daarna kwam nog een aantal meldingen dat er een wolf zou zijn gezien, maar die zijn niet officieel bevestigd. En nu dus deze beelden in Rossum.

Na de aanvallen in november nam de roep richting de provincie om meer beschermingsmaatregelen te bieden toe. Nadat Gedeputeerde Staten eerst aangaf dat het huidige beleid voldoende was, zijn er inmiddels gesprekken geweest met onder meer LTO en Landschap Overijssel. Daarbij is gesproken over onderlinge communicatie en hoe veehouders sneller gewaarschuwd kunnen worden als een wolf in hun omgeving verblijft.

Een wolvencommissie, zoals bijvoorbeeld in Gelderland, wil de provincie nog niet instellen. Dat is pas een optie zodra er sprake is van vestiging van de wolf, zoals de provincie eerder al heeft aangegeven.