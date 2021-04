Gedupeerde kanaalbewoners voelen zich machteloos vanwege lage schadevergoedingen

Voorzitter Broekhuizen deed zijn verhaal gisteravond in een raadsdebat van de gemeente Twenterand. Van de ongeveer 400 beschadigde huizen langs het kanaal staan er meer dan 200 in deze gemeente.

Experts namen recent bij een aantal huizen de schade op. De afgelopen twee weken kwamen de eerste schaderapporten binnen. Bewoners reageerden geschokt en ontzet vanwege de lage schadebedragen die in de rapporten staan. Het gaat om bedragen die liggen tussen de 20.000 en 40.000 euro.

21.000 euro

“Mensen bellen me op en zeggen dat de schade is getaxeerd op 21.000 euro. Dan heb je het over een huis dat scheef staat. Bij een ander is de schade vastgesteld op 40.000 euro. Voor een huis waarin de mensen niet eens kunnen wonen”, licht Broekhuizen toe.

Hoe anders waren de verwachtingen vooraf. Bewoners, maar ook de betrokken gemeenten en de provincie Overijssel, dachten dat de schaderapporten rust en duidelijkheid zouden scheppen. Dat de bedragen veel lager uitvallen, was zelfs voor gedeputeerde Bert Boerman een verrassing.

'Desillusie en chaos'

“Van de beloofde rust en duidelijkheid zitten we nu in een situatie van totale wanorde, desillusie en chaos”, zegt voorzitter Broekhuizen. “Mensen zien geen perspectief meer. De laatste weken zijn de gesprekken, die wij met de bewoners hebben, veranderd van aard. Men is het laatste beetje vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt. ‘Ik schiet ze dood’, dat zinnetje heb ik afgelopen week meerdere keren gehoord.”

'Hulpvraag is groot'

De voorzitter van Stichting Kant Nog Wal staat er niet van te kijken als de komende tijd blijkt dat mensen letterlijk ziek worden van de situatie. “Of erger. Ik heb contact met een ouder echtpaar dat niet meer de kracht heeft om het leven aan te kunnen. Ik heb hen in contact gebracht met een hulpteam van de gemeente Hellendoorn. Daar hebben ze het direct goed opgepakt. De hulpvraag onder de bewoners is sowieso groot.”

Ook de gemeente Twenterand speelt sinds kort in op de groeiende behoefte aan hulp. Vorige week ontvingen de bewoners langs het kanaal een brief waarin de gemeente iedereen die wel wat hulp kan gebruiken oproept om zich te melden. “Misschien heeft u inmiddels een stapel ongeopende brieven liggen omdat het u teveel wordt, of slaapt u niet meer goed omdat u veel piekert”, staat er in de brief.

"Drie mensen hebben zich tot nu toe bij de gemeente gemeld”, zegt een woordvoerder. “Ze worden bijgestaan door een maatschappelijk werker die we speciaal hiervoor hebben ingehuurd. Bijvoorbeeld met de stapels brieven die mensen liever niet lezen. Zij kan mensen ook helpen bij post waarin allerlei termijnen staan genoemd. Ze kan meelezen en meehelpen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we de hulp uitbreiden.”