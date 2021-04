Museum No Hero Delden vanaf morgen weer even open; drukte en blijdschap bij medewerkers

Om 13.05 uur werden ze gisteren gebeld met het goede nieuws. "We zagen dit echt niet aankomen. Het is nu dus even rennen en vliegen om alles in orde te maken, maar vanaf morgen worden het drie te gekke dagen."

Gerard Kokhuis is verheugd over de heropening:

Coronatest

De telefoon staat sinds vanochtend al roodgloeiend. "Zelfs iemand vanuit België belde om te vragen of zij langs mocht komen. Speciaal voor de collectie van George Michael die we nu exposeren."

Om een bezoek te mogen brengen, moeten de bezoekers zich van te voren aanmelden. "En dan moeten ze zich laten testen op corona", vervolgt Kokhuis. "Dat is nog wel wat werk, maar ik hoop dat de mensen het er voor over hebben."

Samenwerking

Samen met de tuinen van landgoed Twickel en restaurants De Zwaan en Het Witte Paard biedt het museum een combi-ticket aan. "Dan kunnen mensen voor 25 euro een bezoek brengen aan de tuinen en aan het museum. Ze krijgen er dan een hapje en drankje van de restaurants bij."

Alco van Berkel, eigenaar van restaurant De Zwaan, over de testperiode: "Voor ons verbetert het niet heel veel. We werken mee aan een packagedeal met Twickel en museum No Hero en dan leveren we lunchpakketten. Maar het voelt vooral als een zoethoudertje."

Weer sluiten

Na drie dagen moet het museum de deuren weer sluiten. "En dan maar hopen dat we snel weer open mogen", vervolgt Kokhuis. "We gaan in ieder geval nu drie dagen genieten. Alle vrijwilligers hebben er heel veel zin in."