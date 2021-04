Moeder dode baby Nieuwleusen: "Ex dreigde dat hij ook mij zou vermoorden"

De moeder van het vier maanden jonge baby'tje uit Nieuwleusen dat een jaar geleden om het leven werd gebracht heeft vandaag voor het eerst haar verhaal verteld in de rechtszaal. Uit angst voor haar ex, die ervan verdacht wordt het kindje te hebben omgebracht, heeft ze in eerste instantie een valse verklaring afgelegd bij de politie. "Als ik dat niet deed, zou hij mij en ons andere kind vermoorden."

Tegenover de rechters zit een ogenschijnlijk gebroken vrouw. Met gebogen hoofd en hangende schouders, vertelt ze voor het eerst in de openbaarheid over de fatale nacht. "Ik kwam om ongeveer twee uur 's nachts thuis. Ik had gewerkt. Mijn ex kwam nog naar beneden en vertelde dat de baby lag te slapen."

Zwaar toegetakeld

Maar toen ze even later zelf naar bed ging, begon het vier maanden jonge kindje te jammeren. De vrouw pakte de baby uit bed en voelde dat die hele koude handjes had. Ook rook ze dat de baby een vieze luier had. Toen ze die ging verschonen, en het licht aandeed, zag ze dat het kindje zwaar toegetakeld was.

"Ik was volledig in paniek en vroeg aan mijn ex wat er gebeurd was. Die werd boos en zei eerst dat het kindje met haar hoofd tegen zijn hoofd was aangekomen. Dat geloofde ik niet en toen zei hij tegen me dat ik maar moest vertellen dat ik met het baby'tje van de trap was gevallen. Als ik dat niet zou doen, zou hij mij hetzelfde aandoen als de baby. En onze zoon ook."

Spelcomputer

Volgens haar heeft hun oudere zoon gezien wat de vader met de baby heeft gedaan. De zoon zegt dat vader het baby'tje op het hoofd heeft geslagen met de besturing van een spelcomputer. Nadat de moeder ontdekte dat de baby zwaar was toegetakeld en slecht reageerde, heeft ze de eerste hulp gebeld.

Het kindje is de volgende ochtend in het ziekenhuis gestorven. Veel ribben bleken gebroken en het hoofdje was vervormd. "Ik moet mijn leven door zonder haar", zegt de moeder snikkend. "Eerst heb ik gelogen over de val van de trap. Maar toen mijn ex eenmaal vastzat, durfde ik echt te zeggen hoe het is gegaan." Ze vertelt dat de zoon en zij ook mishandeld zijn door de ex. "Lichamelijk en geestelijk."

Psyche

De vader ontkent dat hij het baby'tje heeft gedood. Hij verwijst nog steeds naar het verhaal van de val van de trap door de vrouw met het kindje. Zijn psychologische toestand is onlangs onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens de advocaat van de man zijn er geen stoornissen bij zijn cliënt vastgesteld.

Het OM verdenkt de vader ervan dat die zijn kindje heeft omgebracht. De moeder wordt 'alleen' verweten dat ze niet snel genoeg hulp heeft ingeschakeld. Hun zoon woont inmiddels in een pleeggezin. Het inhoudelijke strafproces tegen de vader en moeder is eind juni.