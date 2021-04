OM eist celstraf voor Enschedeër die jarenlang vrouwen tot prostitutie dwong

Volgens de officier van justitie dwong de Enschedeër in 2016 twee vrouwen die al bekend waren met de prostitutiewereld om voor hem te werken. Volgens de vrouwen moesten ze onder meer het geld bij elkaar 'werken' voor een nieuwe auto voor de Enschedeër. De twee vrouwen stapten in 2016 naar de politie maar er werd niet veel met hun verhaal gedaan.

Seksadvertentie

Daar kwam verandering in toen een moeder eind 2019 op het politiebureau kwam met het verhaal dat ze een seksadvertentie van haar dochter was tegengekomen. De dochter bivakkeerde bij de 37-jarige in huis en vertelde dat ze geslagen en bedreigd was door de man. Die zou haar ook hebben opgesloten op zijn kamer.

De man werd uiteindelijk door een arrestatieteam van de politie aangehouden in een woning in Barendrecht. Dat ging niet zonder slag of stoot, de Eschedeër stond bekend als vuurwapengevaarlijk en agenten drongen de woning daarom binnen met getrokken vuurwapens. Na zijn aanhouding ging het mis, toen agenten hem vroegen zijn telefoon te ontgrendelden. De man weigerde en vervolgens werd er gevochten, waarbij een stroomstootwapen tegen de man werd gebruikt.

Buitencategorie

Volgens de officier van justitie is de man een pooier van het ergste soort. "Deze zaak is er één van de buitencategorie", iemand die meisjes verliefd op hem liet worden om ze vervolgens te controleren. Hij wees de rechtbank op berichten die de man naar de slachtoffers stuurde, berichten waarin de man onder andere dreigde met "ik ga je kankersmoel in elkaar slaan!" Onder invloed van de man hadden "de meisjes helemaal niets in de melk te brokkelen."

In de aanloop naar de rechtszaak van donderdag werd de 37-jarige onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat leidde niet tot een advies, omdat de man weigerde mee te werken aan het onderzoek. Deskundigen van het PBC constateerden wel dat er sprake is van een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. De man kreeg als minderjarige ook al een jeugd-tbs. De duurde zes jaar, de maximale periode van een jeugd-tbs.

Verdachte: niemand gedwongen tot seks

De 37-jarige ontkent dat hij de vrouwen iets aandeed. Hier en daar wil hij wel een klap of duw toegeven, maar hij heeft niemand gedwongen om betaalde seks te hebben. Zijn advocate vindt dat een groot deel van het bewijs in de zaak onterecht is verkregen omdat haar cliënt met geweld werd gedwongen om zijn telefoon te ontgrendelen.

Mocht de rechtbank geen tbs met dwangverpleging opleggen, dan noemt het OM een gevangenisstraf van negen jaar passend.