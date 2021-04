Wat vind jij: Heb jij last van de sluiting van de Duitse grens?

Burgemeesters in Twente schrijven een brandbrief aan het ministerie. Ze zijn niet blij met de aanscherping van de coronaregels in Duitsland, want daardoor zijn de grenzen nagenoeg dicht. "De strenge Duitse maatregelen zijn een slecht en moeilijk verhaal voor onze grenspendelaars," zegt Sander Schelberg van de Veiligheidsregio Twente hierover. Heb jij ook last van de sluiting van de Duitse grens?

De Twentse burgemeesters zijn vooral bezorgd over de grenswerkers. Zij moeten elke 72 uur een nieuwe coronatest laten zien. Voor hen is het dus meer gedoe geworden om gewoon naar hun werk te gaan. Schelberg: "Het baart mij zorgen. De regels zijn nu wel heel erg intensief, het is de vraag of dat nuttig is."

De Veiligheidsregio rept niet over mensen die voor een volle tank of een boodschap naar Duitsland gaan. Maar ook daarvan zijn er een heleboel in het grensgebied. Zij kunnen nu niet meer zonder coronatest de grens over en daardoor gebeurt dat dus ook bijna niet meer.

Heb jij last van de sluiting van de Duitse grens? Of kan jij prima een tijdje wegblijven van het Duitse grondgebied? Stem op onze stelling en reageer.

Lukt het stemmen niet? Klik dan hier.