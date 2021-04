Enschedese horecaondernemers zijn blij met perspectief, maar houden slag om de arm

Bij restaurant SamSam in Enschede staan de terrasstoelen en -tafels binnen opgeslagen en zijn ze onlangs allemaal nog schoongemaakt. "Het staat te popelen om weer naar buiten te mogen. Hopelijk op 21 april", aldus eigenaar Bas Kleisen. Hij houdt wel een slag om de arm om teleurstellingen te voorkomen. "Maar het is wel weer een lichtpuntje."

Koffie to go

Aan de andere kant van de Oude Markt staat de koffiekraam van Foodbar Bluff, waar Enschedeërs regelmatig een koffie to go komen halen. Bedrijfsleider Sanne Lammers hoopt ook dat de terrassen weer open kunnen over twee weken. "Wij kunnen daadwerkelijk die anderhalve meter afstand hanteren. De parken stromen vol en wij zitten hier een paar koffietjes te verkopen. Het is gewoon krom."

Maar het plan roept ook vragen op. Want wat als gasten een broodje bestellen op het terras en het begint ineens te regenen. Mogen ze het dan binnen verder opeten of hebben gasten dan gewoon pech? Ook voor Kleisen is het nog een raadsel. "Iedereen wil natuurlijk in de zon zitten. Maar bij minder mooi weer zorgen we straks wel voor beschutting."

'Genieten op terras'

Verder is het afwachten wat er aanstaande zondag uit het Catshuisoverleg komt. De eventuele versoepelingen zullen het onderwerp van gesprek zijn. Voor beide horecaondernemers wordt het inmiddels wel tijd dat er iets gaat gebeuren. Kleisen: "We zitten nu tijdens de tweede lockdown alweer zes maanden dicht. De kosten lopen wel door. En ik denk dat iedereen er ook aan toe is."

Lammers is het daarmee eens. "Je hebt het afgelopen zomer gezien. In de horeca liep het perfect. Ik hoop echt dat we de 21e open mogen en we weer kunnen genieten hier op het terras."