Maatschappelijke impact betaald voetbal neemt toe, FC Twente-project is landelijk voorbeeld

Het betaald voetbal in Nederland heeft een grote maatschappelijke impact. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van PricewaterhouseCoopers. In dat rapport wordt 'Turkse Tukkers aan Zet', een project van FC Twente, als voorbeeld genoemd.

Met het project in Enschede hielpen Tukkers van Turkse komaf andere Turken in Nederland om te integreren. Bijvoorbeeld mensen die hier al veertig jaar wonen, maar toch de taal nog niet machtig zijn. Het project, dat afgelopen december na drie jaar stopte, is als landelijk voorbeeld genoemd.

Zichtbaarheid

"Het is mooi dat de zichtbaarheid van wat we doen, ons inzetten voor deze doelgroep, op deze manier wordt vergroot", vertelt Bas Schreurs, maatschappelijk manager bij FC Twente. "Het is mooi om te zien dat dit terugkomt in een landelijk onderzoek."

En dat profvoetbalclubs bezig zijn met hun maatschappelijke rol, blijkt uit het rapport dat vrijdag werd gepresenteerd. In totaal zijn er bij de Nederlandse betaald voetbalverenigingen 267 maatschappelijke projecten, waar zo'n 250.000 mensen aan meedoen.

Bevestiging

Schreurs is niet verbaasd dat een van de conclusies is dat profclubs steeds meer en beter naar hun maatschappelijke rol kijken. "Het is geen verrassing voor ons. Dat wisten wij wel, maar het is wel een bevestiging voor ons."

Deze projecten zijn in vijf categorieën onderverdeeld: verbinding, welzijn, duurzaamheid, educatie en economie. Bij het thema verbinding wordt het Twentse project, met vijftig deelnemers, als voorbeeld gesteld.

Ruimte voor verbeteringen

Toch ziet Schreurs wel ruimte voor verbeteringen. "De afgelopen vijf à tien jaar zijn de maatschappelijke activiteiten vanuit de club professioneler geworden, maar dat kan nog beter. De daadwerkelijke impact op de samenleving kunnen we beter in kaart brengen en daar kunnen we dan weer beter over communiceren."

Andere conclusies die in het rapport 'De Impact van het betaald voetbal' worden getrokken, gaan behalve over maatschappelijke betrokkenheid ook over de diversiteit in de bestuurslagen van het voetbal. Zo is slechts 5 procent van de clubbestuurders een vrouw, bij de raad van commissarissen is dat iets hoger (8 procent). Daarnaast blijkt dat voetbal van economisch belang is. De sport draagt 2 miljard euro bij aan het bruto binnenlands product (bbp).

Op maandag 19 april om 18.30 uur is de documentaire Turkse Tukkers aan Zet te zien op TV Oost.