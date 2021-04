Deze monumenten en musea in Overijssel openen dit weekend eindelijk weer hun deuren

De hele maand april mogen musea, theaters, poppodia en pretparken als test mondjesmaat open. De landelijke pilot begint dit weekend met de monumenten. Het Academiehuis in Zwolle en Landgoed Twickel in Delden gaan open. Bezoekers met een kaartje en een negatieve coronatest zijn welkom.

Afgelopen dinsdag werd door het kabinet bekendgemaakt gemaakt welke culturele instellingen, activiteiten en evenementen kunnen meedoen aan testen voor toegang. Een pilot waarbij de overheid test wat er weer open kan. Binnen de culturele sector wordt het spits afgebeten door Academiehuis in Zwolle en Landgoed Twickel in Delden. Zij zijn open op 9, 10 en 11 april.

Ook Avonturenpark Hellendoorn opent haar deuren op zaterdag 10 april voor tweeduizend bezoekers. Daar was zoveel belangstelling voor dat de reserveringssite er een tijdje uitlag.

Hoe werkt het?

Zomaar even een ticket boeken of ergens naar binnen lopen zit er niet in. Per locatie wordt er bekeken hoeveel mensen er toegelaten kunnen worden. Bezoekers kunnen een ticket kopen of plek reserveren via de website van de locatie of het evenement. Daarna kan er via de website testenvoortoegang.nl een coronatest ingepland worden. Deze test mag niet ouder zijn dan veertig uur en moet negatief zijn.

Dagjesmensen

Bij Academiehuis in Zwolle kunnen ze niet wachten om weer bezoekers te ontvangen. Met een expositie en live muziek doet Academiehuis zo goed mogelijk haar best om de bezoekers te vermaken. Toch loopt het nog niet echt storm. In De Grote Kerk is er ruimte voor honderd bezoekers per dag, maar voor vandaag zijn er nog negentig plekken beschikbaar. Volgens Ruben Raidt van Academiehuis is de oorzaak logisch. “Onze bezoekers zijn normaalge sproken dagjesmensen en dan kan testen vooraf wel een drempel geven.”

Toch is er volgens Raidt voldoende te zien in De Grote Kerk. “We zijn een jaar bezig geweest met het restaureren van de kerk, nu kunnen we dat eindelijk aan het publiek laten zien.” En dat kan van dichtbij bekeken worden. “Mensen kunnen een rondleiding krijgen en dan kunnen ze ook de steiger op en de gewelven van de kerk bijna aanraken.”

We verwachten dat het een heel logistiek verhaal wordt Edo Feenstra, Zwolse Theaters

Theater uitverkocht

De stadsgenoten bij Zwolse Theaters moeten nog even wachten tot ze open mogen. Daar staan op 19, 20 en 21 april vier voorstellingen op de planning. Maar in tegenstelling tot het Academiehuis gaat de kaartverkoop daar goed. Sterker nog, alle voorstellingen zijn uitverkocht.

Edo Feenstra is voor de Zwolse Theaters projectleider voor de landelijke pilot. Ondanks het enthousiasme verwacht hij niet dat het zonder slag of stoot zal verlopen. “We verwachten dat het een heel logistiek verhaal wordt. Ik verwacht persoonlijk hier en daar wel wat moeilijkheden. Dat mensen twee kaarten hebben gekocht, maar dat er maar één een coronatest heeft gedaan bijvoorbeeld." Maar volgens Feenstra staat het personeel te popelen om weer aan het werk te gaan. “Iedereen is jubelend.”