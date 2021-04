82 gedupeerde kanaalbewoners eisen dat gemeente Twenterand tanden laat zien aan provincie

De boodschap van voorzitter Harry Broekhuizen van Stichting Kant Nog Wal, eerder deze week in het raadsdebat, was geen vrolijke. Steeds meer mensen zitten er psychisch en mentaal doorheen. Voor velen voelt de situatie waarin ze zitten als uitzichtloos. Zeker nu de bedragen van de schaderapporten tegenvallen. Twintig- tot veertigduizend euro.

Mensen wilden een brug dicht lassen Harry Broekhuizen, Stichting Kant Nog Wal

Het toenemende gevoel van machteloosheid uit zich volgens de voorzitter ook in meer actiebereidheid onder de bewoners. “Een aantal had het idee om een brug dicht te lassen, zodat vrachtschepen niet verder kunnen varen. Anderen wilden de vaarweg met bootjes blokkeren.” De stichting wist de gemoederen te sussen en de acties gingen niet door.

Handhavingsverzoek

Waar de actiebereidheid er onder de bewoners volop is, missen diezelfde bewoners deze bij hun gemeente Twenterand. Het was een reden voor het handhavingsverzoek tegen de beheerder/eigenaar van kanaal Almelo-De Haandrik, de provincie Overijssel. Pieter Ekkel uit Geerdijk diende dit verzoek in namens 82 bewoners. Net als Broekhuizen en nog drie andere gedupeerden maakte hij deze week gebruik van zijn spreekrecht in een raadsdebat. “Het is pompen of verzuipen. Gemeenten neem de verantwoordelijkheid voor de inwoners van dit rampgebied.”

"Twenterand is te lief"

Ekkel (doctorandus, ingenieur) en de mede-indieners vinden dat het Twenterandse college veel te lief is richting de provincie Overijssel. “Als bewoner mis ik het college aan mijn zijde, het vaderschap, de bescherming. Ik heb er geen vertrouwen in dat het huidige college en deze coalitiepartijen alle problemen rondom het kanaal begrijpen en/of er nog grip op hebben.”

Neem het voor ons op, of bent u bang voor de provincie? drs. ing. Pieter Ekkel

Dat het college zich in elk geval één keer heeft afgezet tegen de provincie, vinden de indieners veel te weinig. Nadat de provincie de schaderegeling vaststelde, stuurde Twenterand een brief, waarin de regeling ontoereikend werd genoemd. “Is het hierbij gebleven?”, vraagt Ekkel zich af. “Neem het voor ons op, of bent u bang voor de provincie, bang om niet langer hun vriendje te zijn? Als dat zo is, maak dan plaats voor mensen die wel durven en ruggengraat tonen.”

Eén overheid

Wethouder Roel Koster zegt dat de vier betrokken gemeenten (Hellendoorn, Twenterand, Ommen en Hardenberg, red.) en de provincie hebben afgesproken om als één overheid op te trekken. Juist om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Koster: “Ze waren niet heel blij met onze brief over de schaderegeling." Bovendien claimt de wethouder dat hij wel degelijk met de vuist op de provinciale tafel slaat als iets hem niet zint. Dit gebeurt in bestuurlijke gesprekken, die dan weer niet openbaar zijn.

Er waren plannen om één van de bruggen in het kanaal Almelo-De Haandrik dicht te lassen. Niet per se de brug op deze foto. (Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver)

De bewoners vinden het onvoldoende. Hun gemeente moet harder optreden tegen grote broer, de provincie Overijssel. Het handhavingsverzoek gaat over de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg. Er staat onder meer in dat de bodem van het kanaal in bepaalde gedeelten moet worden opgehoogd naar het oorspronkelijke niveau en dat eerder verstrekte vergunningen moeten worden ingetrokken en dat eventueel af te laten dwingen door het opleggen van een dwangsom.

Klapankers van 15 meter

Het handhavingsverzoek rept ook over het rapport van Deltares, waarin staat dat er tijdens de werkzaamheden aan het kanaal andere materialen zijn gebruikt dan omschreven in de vergunning. “Damwanden zijn verankerd met zogeheten klapankers met een lengte van 15 meter. Deze ankers zijn tegen en zelfs onder de funderingen van onze huizen terecht gekomen. In de vergunning staat dat er kortere ankers zouden worden gebruikt, van maximaal 5 meter.”

Hoe kan het dat er tijdens de werkzaamheden andere bouwmaterialen zijn gebruikt en waarom trad de gemeente daar destijds niet tegen op? Die vragen houden de bewoners al langer bezig. Ekkel: “Als ik een huis bouw en afwijk van de vergunning, omdat ik de kelder groter maak door ondergronds over de erfgrens te gaan, kom ik daar dan mee weg door te zeggen: ‘Met de kennis die ik heb, zie ik niet dat er fouten zijn gemaakt’.”

Acht weken

De indieners hebben het college acht weken de tijd gegeven om een besluit te nemen, de wettelijke termijn. “Ik hoop uiteraard dat ze eerder reageren”, zegt Ekkel. “En ik hoop ook dat ik en de vier andere insprekers antwoord krijgen op al onze vragen die wij afgelopen week hebben gesteld. Hopelijk blijven deze niet in het luchtledige hangen."