Typhoon en Willie Wartaal trekpleisters tijdens online versie Bevrijdingsfestival Overijssel

"Wat Willie Wartaal in het klooster gaat doen, in gesprek met een broeder, dat is toch wel een ding waar we heel blij mee zijn. Zoals we natuurlijk blij zijn met het hele programma dat er is." Anke Bosch van het Bevrijdingsfestival Overijssel, dat op 5 mei wegens corona online te volgen is, is er klaar voor. "We zijn een tijd in onzekerheid geweest of het überhaupt door kon gaan, maar nu zijn we er helemaal klaar voor. Fijn ook dat Typhoon meewerkt."