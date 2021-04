Moskeebestuur Enschede stapt naar Raad van State vanwege afblazen nieuwbouw

Een meerderheid van de gemeenteraad zette in december een streep door de nieuwbouwplannen. Eerder werd de gemeente al teruggefloten door de Raad van State vanwege de verkeersafhandeling rondom de nieuwe moskee. De plannen voor het nieuwe gebedshuis hebben de gemeente Enschede in vier jaar tijd zo'n 126.000 euro gekost.

Opnieuw naar rechter

Het 'moskeedossier' komt nu opnieuw voor de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Het moskeebestuur, vertegenwoordigd door de Islamitische Stichting Nederland (ISN), hoopt zo het besluit van de Enschedese gemeenteraad terug te kunnen draaien.

"We hebben een advocaat in de arm genomen en gaan beroep aantekenen tegen het besluit van de gemeente", zegt Achmet Kemaloglu van het moskeebestuur in Enschede.

Twijfels over moskee

Een meerderheid van de Enschedese raad zegt twijfels te hebben over de verkeersafwikkeling en het parkeren. Ook vinden de raadsleden dat bewoners van de wijk Boswinkel onvoldoende betrokken zijn bij de moskeeplannen. "Zienswijzen worden oneigenlijk en onterecht afgehouden of zelfs aan de kant geschoven", aldus de raad. Ook vindt een aantal partijen dat er helderheid moet komen over de geldstromen.

Bekijk in de video hoe de moskeeplannen voor Enschede eruit zien:

Motie van treurnis

De fractie van DENK in Enschede heeft forse kritiek op verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg. "Je ziet de onkunde in deze wethouder", zegt raadslid Enes Sariakce. DENK Enschede wil bij de komende raadsvergadering een motie van treurnis indienen tegen de wethouder.

Van den Berg zegt op zijn beurt dat hij het besluit van de gemeenteraad heeft te respecteren en dat hij zich blijft inspannen voor de moskeeplannen.

Wanneer de zaak van de Islamitische Stichting Nederland bij de Raad van State dient, is nog niet bekend.