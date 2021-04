Ouderenbond waarschuwde al dat het fout zou gaan en kreeg gelijk: "Nu is complete Kamerzetel naar de bliksem"

Hij waarschuwde al in de weken voor de verkiezingen dat het fout zou gaan met briefstemmen. Veel te ingewikkeld, was het oordeel van voorzitter Herman Pieper van ouderenbond KBO-PCOB in Overijssel. En hij had gelijk, nu blijkt dat niet 0,29 procent van de uitgebrachte briefstemmen ongeldig is verklaard, zoals na de verkiezingen werd gemeld, maar nog zes procent meer. "65.000 verloren stemmen; dat is een Kamerzetel. Daar wordt veel te lichtzinnig over gedaan."

Een veel gemaakte fout door briefstemmers was het niet meesturen van de stempluspas. En in veel enveloppen zat helemaal geen stembiljet.

In een reactie bij de NOS meldt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken, het ministerie dat verantwoordelijk was voor de organisatie van de verkiezingen, dat elke niet-getelde stem er een te veel is. "Maar al met al zijn we tevreden over hoe het is verlopen."

Zuur

Een reactie die volgens Pieper niet alleen geen recht doet aan het aantal ongeldige stemmen dat is uitgebracht, maar ook aan al die senioren die gestemd hebben per brief. "Het feit alleen al dat ze de moeite hebben genomen om zo hun stem uit brengen, maakt het zuur."

Een complete Kamerzetel is naar de bliksem. Herman Pieper, voorzitter KBO-PCOB Overijssel

Pieper stelt bovendien dat de reactie van het ministerie doet vermoeden dat een Kamerzetel niet zo veel voorstelt. Er wordt te makkelijk over gedaan, vindt hij. Het aantal briefstemmen dat ongeldig is verklaard, is 65.000. Dat is een Kamerzetel. "Het wordt afgedaan als niet relevant", reageert Pieper op het commentaar van de woordvoerder van Binnenlandse Zaken. "Zijn de partijen die met één zetel in de Kamer gekomen zijn dan ook niet relevant?", vraagt de Oldenzaler zich af.

Hoe nu verder met briefstemmen?

Dat is de vraag die overblijft. Moeten we daar weer mee stoppen? "Nee", klinkt het resoluut uit de mond van Pieper. Je moet het alleen niet te ingewikkeld maken, komt hij terug bij de boodschap die hij een week of twee voor de verkiezingen verkondigde. De grote hoeveel informatie over het stemmen per brief die senioren over zich geen gestort kregen, maakte het ingewikkeld. Te veel informatie op een klein stukje papier, oordeelde Pieper destijds al.

Proefverkiezingen organiseren

"Je moet mensen bij de hand nemen", stelt Pieper. Ze stap voor stap vertellen hoe het moet in plaats van uitgebreide instructie geven die door elke persoon anders geïnterpreteerd kan worden. "Organiseer meerdere proefverkiezingen met briefstemmen, kijk wat er fout gaat en vraag aan mensen waarom het fout is gegaan."

Zijn de partijen die met één zetel in de Kamer gekomen zijn dan ook niet relevant? Herman Pieper, voorzitter KBO-PCOB Overijssel

KBO-PCOB Overijssel gaat er dan ook voor pleiten om voor de eerstvolgende verkiezingen meerdere van dit soort proeven te houden. Zodat kan worden voorkomen dat het weer net zo fout gaat als bij de afgelopen Kamerverkiezingen. "Nu is een complete Kamerzetel naar de bliksem."