KNVB en KNHB sturen opnieuw brief naar overheid en politiek: "Het wordt nu echt schrijnend"

De KNVB en KNHB hebben samen een brief gestuurd naar de overheid en politiek om mensen weer aan het sporten te krijgen. Ze pleiten voor een kleine aanpassing van de regels, zodat mensen weer kunnen trainen in teamverband en kinderen weer wedstrijden kunnen spelen.

"We zijn uiteraard blij dat een gedeelte van onze voetballers en hockeyers op de velden staan, maar honderdduizenden hockeyers en voetballers staan sinds oktober 2020 stil. Dit wordt nu echt schrijnend en raakt de kern van het bestaan van de vereniging", begint de brief. "Zij zitten nu helaas al maandenlang thuis terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun gezondheid en weerstand. Een teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschappelijke problemen zoals bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid. Zo onderschrijft ook recent onderzoek vanuit het RIVM."

Nauwelijks te doen

"Hockey en voetbal zijn veilig in de buitenlucht, echter dit mag nu slechts in groepjes van 4 op 1,5 meter. Tot 27 jaar mogen spelers wel vrij trainen. Dat is voor een teamsport echt nauwelijks te doen en leidt tot vervreemding van de sport. Mensen haken af. Jeugdteams mogen binnen de eigen vereniging trainingspotjes spelen, maar wij ontvangen signalen dat de rek eruit is bij verenigingen. Waardoor kinderen niet meer gaan trainen."

Minder sporten of gestopt

"Dit blijft niet zonder gevolgen. Veel Nederlanders zijn vanwege de coronamaatregelen minder gaan sporten of hier zelfs helemaal mee gestopt, blijkt ook uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF. Wij zien gevolgen voor de lange termijn aan sportdeelname in Nederland. Dit moeten we als politiek, sportwereld, overheid en samenleving absoluut niet willen." De bonden vragen dan ook om teamtraining voor 27 jaar en ouder en dat kinderen weer wedstrijden mogen spelen in de buurt. Lees hier de volledige brief van de beide bonden.