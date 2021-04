Programma: Opnieuw topper voor GA Eagles, tweede finaleduel Apollo 8 en play-offs beginnen voor Jolly Jumpers

Betaald voetbal

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse staat zondag op het programma en dus wordt er niet gevoetbald in de Eredivisie. Wel in de Keuken Kampioen Divisie en daar speelt Go Ahead Eagles opnieuw een topper. Almere City komt zaterdagavond op bezoek in De Adelaarshorst.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van FC Twente spelen zaterdag de halve finale van de KNVB Beker. ADO Den Haag is in Enschede de tegenstander. De andere halve finale gaat tussen PSV en Ajax. De winnaars staan op 5 juni tegenover elkaar in de finale.

Basketbal

Landstede Hammers heeft nog twee duels te spelen in Elite A. Te beginnen met de wedstrijd tegen Feyenoord van komende zondag. De zes ploegen van Elite A spelen voor een goede uitgangspositie in de play-offs. Daarin voegen ook Yoast United en BAL, de nummers één en twee uit Elite B, zich erbij. Jolly Jumpers begint vanavond aan de play-offs om de landstitel. In de kwartfinales is Batouwe de tegenstander in een best-of-3. Donderdag is de tweede wedstrijd. Als er dan geen winnaar is, valt de beslissing in het weekend.

Volleybal

De dames van Apollo 8 spelen zaterdag de tweede wedstrijd in de best-of-5 finale om de landstitel. Zaterdag was Sliedrecht Sport in de eerste met liefst 3-0 te sterk. Bij een zege van Sliedrecht komende zaterdag kan die ploeg een week later de titel al pakken. Bij winst van Apollo is het zeker dat er een vierde duel komt. De wedstrijden om plek drie tussen Regio Zwolle en VC Sneek zijn geschrapt door de volleybalbond. Er staan voor Eurosped en Set-Up'65 nog wel wedstrijden op het programma in de degradatiepoule.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn spelen zondag de uitwedstrijd bij ZPC Amersfoort in de Eredivisie. Bij winst is de ploeg uit Nijverdal zeker van de play-offs,. De vrouwen moeten nog een weekje wachten op het begin van de play-offs.