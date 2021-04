Academiehuis in Zwolle is weer open: "We hebben keihard gewerkt"

Wie langs het Academiehuis in Zwolle liep vanmorgen, kan het niet zijn ontgaan. De deuren van de culturele instelling in de Grote Kerk in Zwolle zijn weer een paar dagen open. Vandaag, morgen en overmorgen mogen per dag tweehonderd mensen naar binnen. Vandaag is het nog vrij rustig maar dit weekend worden meer mensen verwacht. Dat heeft ook alles te maken met de testcapaciteit van de dichtstbijzijnde testlocatie.

"We hebben keihard gewerkt om er iets moois van te maken", vertelt Coby Zandbergen, directeur van het Academiehuis. En zij is niet de enige. Ook de eerste bezoekers die vandaag naar binnen stappen zijn gelukkig dat ze weer eens ergens naar toe kunnen. "Ik keek er naar uit om weer eens de deur uit te gaan en zeker als dat dan hier in deze kerk is", zegt een man die als eerste bezoeker wordt verwelkomd.

Meer plannen

Om tien uur vanmorgen, het moment dat het Academiehuis na maanden weer eens open mocht, stond hij al voor de deur. "Ik heb nog meer plannen voor vandaag. Als het om tien uur open is, zorg ik dat ik er om tien uur ben. Ik was gisteren ook de eerste in de teststraat", lacht hij. Want daar moeten bezoekers eerst naar toe voor ze ook maar één stap over de drempel van het Academiehuis mogen zetten. Alleen met een negatieve test van niet meer dan veertig uur oud, is het gekochte kaartje geldig.

Het wordt een heel mooi feest. Coby Zandbergen, directeur van het Academiehuis

"Er mogen honderd mensen per tijdsblok naar binnen", vertelt Zandbergen. "Bij ons is dat dus tweehonderd per dag." Zoveel mensen komen er vandaag niet. "Voor zaterdag en zondag loopt het nu gelukkig op m,aar we hadden echt even een probleem met de testcapaciteit. In ons geval is er maar één testlocatie in de buurt en dat is op de Marslanden. Daar was de testcapaciteit eigenlijk niet voldoende om mensen die zeggen dat ze die test willen doen ook de gelegenheid te geven om daadwerkelijk te gaan."

Piano

In het Academiehuis staat ook een piano, vanmorgen nog met de hoes er omheen. Maar het is wel de bedoeling dat die hoes er nog af gaat. "Die moet er af", bevestigt Zandbergen. "Om deze dagen extra feestelijk te maken hebben we heel veel artiesten uit de stad gevraagd om hier te komen spelen. Om iets te laten zien van wat zij de afgelopen maanden hebben bedacht en geleerd. Pianisten, organisten, zangers. Het wordt een heel mooi feest."

Vandaag start dus het Academiehuis. "Maar Zwolse theaters, Hedon en De Fundatie komen ook nog. Vier instellingen in Zwolle die dit mogen laten zien, hoe mooi is dat?"