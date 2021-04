Enschede wil komende jaren minder uitlaatgassen in het centrum

De gemeente Enschede wil de komende jaren minder uitlaatgassen in het centrum hebben. “Om ervoor te zorgen dat we, ook na corona, een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers blijven, kiezen we voor minder én schoner autoverkeer in de binnenstad”, zegt wethouder Jurgen van Houdt hierover.

Plan is om in 2025 alle bestel- en vrachtverkeer in het centrum op elektriciteit of waterstof te laten rijden of gebruik te maken fietsen. Hetzelfde geldt uiterlijk in 2030 voor het gebied binnen de singels. tegen die tijd moeten ook personenauto's in het centrum op elektriciteit of waterstof rijden. Het college van burgemeester en wethouders presenteert het voorstel ‘Zero Emissie Stadslogistiek en toegangsbeleid stadserf’ aan de gemeenteraad. Die beslist hier naar verwachting in juni over.

Flink verbeterd

“We hebben al een eerste stap gezet door scooters en brommers van het stadserf te weren”, vertelt wethouder Van Houdt. “Daar hebben we heel veel positieve reacties op gekregen.” Volgens hem is het leefklimaat in de binnenstad daarmee al flink verbeterd. “Maar we willen verder. Naast brommers en scooters kunnen ook vrachtwagens en logistieke busjes overlast geven in de vorm van luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Vandaar dit stappenplan om uitlaatgassen te beperken.”

De wethouder benadrukt dat er keuzes gemaakt moeten worden. “Een bruisende binnenstad blijft het uitgangspunt. We zoeken balans tussen enerzijds voertuigen die daar moeten zijn en anderzijds zoveel en veilig mogelijk ruimte voor voetganger en fietser. Het gaat om een stapsgewijs proces waar we de komende jaren meer aandacht aan geven. En we doen dat niet alleen, maar samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de binnenstad en ook met transportbedrijven en leveranciers. Zo kunnen we de bevoorrading van winkels en horeca milieuvriendelijker aanpakken.”