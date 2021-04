Zorgdirectrice weet niet wat ze met 1,3 miljoen zorggeld heeft gedaan en blijft langer vast

Omdat ze nog steeds geen opheldering kan verschaffen wat er met 1,3 miljoen euro aan zorggeld is gebeurd, blijft een Almelose zorgdirectrice langer vastzitten. De directrice heeft intussen opnieuw geprobeerd via de rechter op vrije voeten te komen, maar tevergeefs. Dat blijkt uit het nieuwste verslag van de curator, die het faillissement afwikkelt van Actueel Zorg Twente.

Het is vrij uitzonderlijk dat een directeur zo lang in gijzelig wordt gehouden.

Zorgsubsidies

Zoals gemeld wordt de zorgdirectrice al sinds november vorig jaar in zogenoemde faillissementsbewaring (gijzeling) gehouden. Dat gebeurt op verzoek van curator Eddy Kolkman, die van de directrice wil weten wat er met de zorgsubsidies is gebeurd.

Uit onderzoek van de curator was eerder al gebleken dat de directrice tussen 2014 en 2019 in totaal 1,3 miljoen euro contant had opgenomen of van haar bedrijfsrekening naar haar privérekening had overgeboekt. Toen ze tijdens een procedure voor de rechtbank hierover aan de tand werd gevoeld, zei ze zich niet meer te kunnen herinneren waarom ze dat had gedaan.

Spoorloze boekhouder

Het enige wat de directrice kon, was verwijzen naar het financieel overzicht. Bijkomend probleem is echter dat de boekhouder van het bedrijf met de noorderzon is vertrokken; met medeneming van de volledige administratie.

Daarop liet de curator de zorgdirectrice begin november in gijzeling nemen in een poging af te dwingen dat ze alsnog opening van zaken zou geven. Tot op heden nog zonder resultaat. Daarop werd de gijzeling telkens met 30 dagen verlengd.

Hoger beroep

Uit het gisteren gepubliceerde openbare faillissementsverslag blijkt dat de directrice medio maart opnieuw heeft geprobeerd vrij te komen. Ze ging namelijk bij het gerechtshof in hoger beroep tegen de gijzeling. Iets wat ze in december ook al eens tevergeefs deed. Ook deze keer wees het hof haar appèl van de hand.

Vervolgens werd op 2 april de gijzeling andermaal met 30 dagen verlengd, zo blijkt uit het verslag.

Inval bij zorgbureau

De commerciële zorgaanbieder Actueel Zorg Twente ging failliet kort na een inval bij het zorgbedrijf eind 2019. Dat gebeurde in het kader van een gecombineerde actie tijdens de 'week van de ondermijning'; een actie die periodiek Twente-breed wordt gehouden.

FIOD-onderzoek

Nadat de curator strafrechtelijke aangifte heeft gedaan, is de FIOD intussen een onderzoek naar de zorgdirectrice begonnen. Daarbij werd huiszoeking in haar privéwoning verricht. De directrice wordt verdacht van faillissementsfraude.