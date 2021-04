Buurman van geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters: "De moordverdachte kwam daar geregeld over de vloer"

Hij heeft het er iedere dag nog moeilijk mee, de liquidatie van zijn buurman Henk Wolters. "Hij was m'n gabber, m'n broertje noemde ik hem." De Zwollenaar die jaren naast Wolters woonde, zag dan ook met lede ogen aan, dat er iemand voor Wolters' moord is aangehouden, die vaak bij 'm over de vloer kwam. "De Gier, ja, die zag ik veel."

Henk Wolters werd op oudejaarsavond 2019 dichtbij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat doodgeschoten met een machinegeweer. Onlangs is een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij de moord, een man bijgenaamd De Gier. Wat het precieze motief is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Van zowel Wolters als De Gier was bekend dat ze handelden in wapens. Het slachtoffer zou ook in drugs hebben gehandeld, maar het strafproces tegen hem heeft nooit plaatsgehad. Hij werd voortijdig doodgeschoten. Vermeende leden van Wolters' bende moeten zich wel verantwoorden, onder wie zijn buurman. Die stond vandaag voor de rechtbank, omdat zijn huis werd gebruikt als drugsopslag.

Schatplichtig

De buurman van Wolters is geboren in Amsterdam, 65 jaar geleden. Inmiddels woont hij al zo'n twintig jaar aan de Zwolse Buitengasthuisstraat. Hij betrok het huisje, net nadat hij een tbs-behandeling had ondergaan. Enkele jaren later krijgt hij contact met buurman Wolters. "We dronken samen wat, we konden goed met elkaar opschieten."

De band werd pas echt hecht, nadat Wolters zijn leven had gered. "Ik had een storing aan m'n rikketik. Toen heeft hij de ambulance gebeld. Hij heeft in feite m'n leven gered." Sindsdien voelt hij zich schatplichtig aan Wolters. "Ik vertrouwde m'n gabber. Hij had de sleutel van mijn huis, ik die van hem. Ik liet iedere dag om kwart over elf 's morgens zijn hondjes uit. Rond die tijd was Henk altijd druk."

Neukpillen

Allemaal heel onschuldig tot zover. Maar een jaar of drie geleden doet Wolters hem een voorstel. "Hij had in de gaten dat de politie hem in de smiezen had. Z'n telefoon werd ook afgeluisterd", zegt de buurman. "Toen vroeg hij me, of hij een paar spulletjes bij mij neer mocht zetten. Dat vond ik goed, hij had tenslotte m'n leven gered."

Die paar spulletjes bleken cocaïne, wiet, en medicijnen. "Neukpillen ook", zegt de buurman, doelend op viagra. "Henk had daar afnemers voor. Die kwamen dan bij zijn huis. Henk liep dan vervolgens naar mijn huis en pakte de spullen." Het huis van de buurman werd zo een opslagplaats voor drugs en medicatie. "Ik bemoeide me er niet mee. Ik dronk gewoon m'n biertje voor het huis op een bankje."

Tijdens het strafproces wordt de vergelijking getrokken met een nummer van volkszanger Andre Hazes. "Ik leef m'n leven, zoals ik dat wil. Ik bemoei me niet met een ander." Zo voelt de buurman het ook.

De buurman krijgt af en toe wel wat toegestopt door Wolters. "Soms een half grammetje coke, een oxazepammetje of kleding." Verder komt hij rond van 60 euro in de week. "Daar koop ik shag voor, bier en wat eten."

Aan de drugsverslaving is de buurman inmiddels geholpen zegt hij. "Ik heb maanden in Enschede in een verslavingskliniek gezeten, en daarna nog in Zutphen. Van die drugs ben ik af."

Geen wapens

De buurman had wel een restrictie. "Ik wilde niet dat er wapens werden opgeslagen." Dat er drugs en medicatie werd opgeslagen, dat wist hij wel. "Ook gebruikte hij vaak mijn telefoon. Wat Henk dan besprak, dat kon ik niet goed horen. Het ging heel snel en hij brabbelde dan wat. Het leek wel codetaal. Ik wilde trouwens ook niet horen wat hij besprak, dat ging mij niks aan."

Ondertussen had echter de politie donders goed in de gaten dat Wolters het huis van zijn buurman gebruikte als opslag. Ze positioneerden camera's op de ingang van beide huizen, lieten agenten observeren en luisterden de telefoons van Wolters én de buurman af.

Op de beelden is duidelijk te zien dat Wolters de waar voor zijn klanten bij de buurman ophaalde. Op afgeluisterde telefoongesprekken is te horen dat Wolters het had over 'Max Verstappens, gruwelijke Kush, crystal en Kamagra's'. Volgens het openbaar ministerie duidelijk gesprekken die over drugshandel gaan.

Straf

Justitie vindt dat de buurman schuldig is. "Hij wist dat de drugs en medicatie er lagen. En hij kreeg er ook een vergoeding voor in de vorm van drugs of kleding." Hij hoeft van het OM de gevangenis niet meer in. De man heeft reeds 7,5 maanden in voorarrest gezeten, nadat de politie in mei 2018 een inval deed in de huizen van hem en Wolters. Wel moet hij zich melden bij de reclassering en een behandeling ondergaan voor zijn drankgebruik. Hij drinkt tien halve liters bier per dag. "Dat doe ik mijn hele leven al."

Over die tijd in de gevangenis is de buurman bepaald niet te spreken. "Daar heb ik een trauma aan overgehouden, dat mag je best weten. Ik ben een man van m'n vrijheid. Als je dan opgesloten wordt, dan wordt je kierewiet."

Ook zijn advocaat vindt dat de buurman wel genoeg gestraft is. "Hij is misbruikt door Wolters. Er was een groot verschil in intelligentie tussen die twee. Mijn cliënt is door hem beïnvloed."

"Laat ze maar komen"

De buurt heeft zich wel zorgen gemaakt dat de buurman na behandeling in de verslavingsklinieken weer terug kwam naar de Buitengasthuisstraat. "Ze dachten, die Wolters is neergeschoten, dan zullen ze hem ook wel neerknallen. Nou, als ze me willen pakken, dan moeten ze maar komen." Inmiddels zegt hij het contact in de buurt te hebben hersteld.

De rechtbank gaat de komende twee weken nadenken of hij terug de cel in moet, of kan blijven genieten van zijn biertje op het bankje voor het huis. Of hij zelf nog wat te vertellen heeft? "Nee, alles is gezegd. Ik ben uitgeblust."