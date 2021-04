Saymak en Manuel weer terug in selectie PEC Zwolle voor duel met FC Twente

Voor Rico Strieder komt het duel te vroeg en Sai van Wermeskerken is al langer uit de roulatie. Saymak en Manuel starten morgen nog niet in de basis. Dat is wel het geval voor Jesper Drost. De aanvallende middenvelder vervangt Eliano Reijnders.

Twente mooi voorbeeld

Konterman is vol lof over de tegenstander van morgen: "Ik vind Twente een ploeg die even kan zitten en afwachten. Maar ze hebben ook zeker een ploeg die het initiatief kan nemen. Er zit veel voetbal in. Ze willen ook voetballen. Ik ken best veel jongens nog wel. Ze hebben het dit jaar uitstekend gedaan met jonge spelers. Ook heel veel uit eigen academie. Ik vind dat ze een mooi voorbeeld zijn voor heel veel clubs in Europa en ook in Nederland hoe de Eredivisie ervoor staat en compliment aan Ron Jans was dat betreft."

Van iedereen winnen

Zwolle is nog niet officieel veilig. De ploeg heeft nog enkele punten nodig voor lijfsbehoud. "De magische grens is 34, laten we die hanteren. Dan moeten we nog vijf punten halen. Ik vind dat je van iedereen kan winnen. Ajax is gewoon een uitdaging, dat is gewoon lastig voor de meeste eredivisieploegen. Maar voor de rest kun je in principe van iedereen winnen. Als je een goede dag hebt en de tegenstander een mindere, kun je ook van PSV en Feyenoord winnen. En dat geldt ook voor Heerenveen, Groningen en Vitesse die we nog krijgen. Daar hoeven we niet bang voor te zijn, absoluut niet."

RTV Oost

De aftrap is morgen om 21.00 uur in Zwolle en het duel is uitgebreid te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.