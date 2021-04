Heracles-trainer Frank Wormuth weet belang van duel met Willem II: "Must win wedstrijd"

"We maken nog volop kans op een plaats in de play-offs en daar moeten we voor gaan", aldus de Duitse trainer. "En dan is Willem II thuis een ‘must win wedstrijd’. We strijden met vijf ploegen om één play-off plaats, het is mooi dat we zes wedstrijden voor het einde van de competitie nog volop meedoen. Onze tegenstander doet het de laatste tijd prima, ze zijn weer volop terug in de strijd en Willem II zal er alles aan doen om zich veilig te spelen. Het zal een zware wedstrijd worden tegen een goed team, maar wij hebben na het verlies in Tilburg nog iets goed te maken tegen Willem II."

Azzaoui nog geblesseerd

Wormuth kan nog geen beroep doen op Ismail Azzaoui. Verder is zijn selectie fit. De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Willem II begint morgen om 18.40 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.