Stadstroubadour Deventer mag vanwege corona nog een jaar langer doorgaan

Hij krijgt een tweede kans en is daar maar wat blij mee. "Supermooi om dat extra jaar te krijgen", klinkt het opgetogen. "Ik heb nog geen plannen, maar als het eenmaal weer kan gaan we er een feestje van maken."

Niet stilgezeten

Ondanks corona heeft Van Veen niet stilgezeten. "Ik heb geprobeerd er het beste van te maken. Dingen in klein gezelschap gedaan. Een mooi voorbeeld is dat de supermarkt in Lettele was overgenomen door vrijwilligers. Daar heb ik een speciaal lied over gemaakt en ook ter plaatse gezongen."

Van Veen vindt dat de stadstroubadour een sociaal initiatief is en hij heeft geprobeerd op het thema corona in te spelen. "Ik hoop dat ik mensen die wat betekenen voor de gemeenschap in het zonnetje kan zetten. Dat er strak weer een beetje reuring bij komt."