Regio Zwolle haalt fors bedrag binnen aan Europese subsidies

René de Heer, wethouder economie in Zwolle, spreekt van een verrassende uitkomst. "En dat is nog niet alles, want veel van de gedane investeringen leiden tot extra werkgelegenheid, vooral bij het mkb. Dit positieve werkgelegenheidseffect in onze regio bedraagt naar schatting bijna vijfduizend arbeidsplaatsen. En dat is zeker in de huidige tijd goed nieuws.”

Brede diversiteit

De Europese subsidies zijn toegekend aan 1.348 verschillende projecten in de regio. Die projecten beslaan een brede diversiteit aan activiteiten. Het varieert van relatief kleine bedragen voor het mkb voor duurzame inzetbaarheid van personeel tot miljoenenbijdragen voor de ontwikkeling van grote innovatieve projecten.

Het belang van het bedrijfsleven in de regio wordt ook onderstreept door het feit dat bijna 60 procent van alle subsidies aan datzelfde bedrijfsleven ten goede komt, waarvan meer dan de helft naar het mkb gaat. Het onderzoek leert dat naast het mkb ook de Zwolse onderwijsinstellingen het goed doen in Europa. Instellingen als Hogeschool Windesheim, Stichting Landstede, CIBAP en Deltion College behoren tot de top tien van projectdeelnames in de verschillende Europese subsidieprogramma’s.

Mogelijkheden

Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel ziet mogelijkheden. “Deze interessante uitkomst verdient een extra stimulans om in de toekomst dit te overtreffen. Zeker in een tijd dat de economie zware klappen krijgt en de werkgelegenheid onder druk staat, willen we alle kansen benutten om ook de komende jaren flinke bedragen aan Europese subsidies in Regio Zwolle te laten landen."