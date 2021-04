Vriend vermoorde Zwollenaar Henk Wolters: "Voor de doden moet je respect hebben"

Het liefste zegt hij niets over zijn vermoorde kameraad Henk Wolters. "Voor de doden moet je respect hebben", zegt Zwollenaar Rob. Hij wordt zelf verdacht handel te hebben gedreven met Wolters. In zijn huis werd drugs en een (nep)pistool gevonden. Vandaag stond hij voor de rechtbank.

"Henk kwam wel eens bij ons eten", zegt Rob. "We waren gewoon bevriend." Dat zijn kameraad doodgeschoten is, valt hem dan ook zwaar. "De moord is wel een wake-up call voor cliënt geweest, om niet meer terug te vallen in crimineel gedrag", zegt zijn advocaat. Want Rob heeft een behoorlijk strafblad, 16 kantjes, met vermogensdelicten en wapenbezit.

Onderzoek Macan

Zwollenaar Rob werd begin mei 2018 opgepakt, omdat hij voorkwam in een groot onderzoek naar wijlen kameraad Wolters en diens wapen- en drugshandel. In het onderzoek, met codenaam Macan, werden in totaal 22 verdachten opgepakt. Vorig jaar werden al verschillende verdachten veroordeeld. Vanochtend stond zijn buurman voor de rechters.

De strafzaak tegen Wolters zelf is niet doorgegaan. Hij werd voortijdig geliquideerd. Dat gebeurde op oudejaarsavond 2019. dichtbij zijn huis. Onlangs is er een verdachte voor de moord opgepakt, een Zwollenaar bijgenaamd De Gier.

"Ook verdachte Rob begaf zich in deze gevaarlijke wereld", zegt het Openbaar Ministerie. Die zegt voldoende bewijs te hebben om hem een jaar lang achter tralies te zetten. Zo is Rob herkend op camerabeelden, die gemaakt zijn bij het huis van Wolters. Te zien is dat hij een tasje draagt.

"In die tas zat munitie", zegt het OM, die tot die conclusie komt, omdat uit opgenomen gesprekken in de huiskamer van Wolters blijkt dat er tien doosjes kogels in de tas zaten. Met koperen koppen. "Hem werd nog op het hart gedrukt om de tas te vernietigen, om geen 'vingers' achter te laten." Rob zelf zegt dat er kogeltjes voor een luchtbuks in de tas zaten.

Kettingzaag

Nadat de politie met grof geweld zijn huis aan de Kievitstraat is binnengevallen, vinden agenten op verschillende plaatsen drugs en een (nep)pistool. "Ik beken dat ik die spullen in huis had", zegt Rob. Maar hij is niet te spreken over de wijze waarop de politie te werk is gegaan. "Terwijl ik geboeid in de tuin stond, hebben ze met een kettingzaag de deur kapot gemaakt. Dat leek nergens op."

Naast coke en speed, worden er ook allerlei spullen gevonden die duiden op dealen van drugs. Zo worden er gripzakjes en een weegschaal gevonden. "Maar ik heb niet in harddrugs gedeald", zegt Rob. "Ik heb wel eens wat wiet verkocht."

Of hij die drugs dan van Henk Wolters kocht, wil hij niet zeggen. Volgens het OM deed hij geregeld zaken met zijn geliquideerde kameraad. Zo blijkt uit opgenomen gesprekken dat ze het hebben over verschillende soorten drugs, 'sekspillen' en wapens: "Gaat 'ie dan in een keer pam pam pam?"

Vette cheque

De rechtbank wil graag weten of Rob in het vervolg uit de criminaliteit blijft, en zo ja hoe? "Als Gaston voor mijn deur staat met een vette cheque", zegt hij met een lach. "Nee, geintje, ik heb een hele strenge vrouw. Die gaat mij in het gareel houden."

Of Rob terug de cel in moet, hij zat reeds drie maanden in voorarrest, dat maakt de rechtbank over twee weken bekend.