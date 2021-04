Jarige Mans (80) gaat nog wel even door met werken bij camping Beerze Bulten

In zijn ooit door hemzelf gebouwde golfwagen op een aanhanger kreeg hij een feestelijke rondrit van Beerzerveld - zijn woonplaats - naar de camping. Daar aangekomen bleek het verjaardagscadeau een bankje te zijn, met een bordje erin: het bankje van Mans.

Rondrit voor de jarige Mans (Foto: Enzio Ardesch / ProNews)

Mans wist al dat er iets zou gebeuren. "Ik had al een beetje in de gaten dat de collega's ergens druk mee waren, ik hoorde al iets van een rondrit, maar dit wist ik niet. Ontzettend mooi, kan ik eindelijk eens gaan zitten." Op de vraag of hij niet een keertje wat rustig aan wil doen? "Zolang ik nog gezond ben, ik doe het graag, elke keer wat nieuws ontdekken of uitvinden. Nee ik ga nog wel even door,"

Eigen bankje

Gerrit-Jan Hagedoorn, de eigenaar van de Beerze Bulten, weet nog dat Mans werd aangenomen door zijn vader. "Ik was een jaar of 7 of 8 en Mans was de eerste man van de technische dienst. Dus hij werkt hier al langer dan ik. En zo'n prestatie, al 34 jaar werkzaam zijn bij ons en ook op deze hoge leeftijd nog twee dagen in de week werken, dat verdient een verrassing. Een eigen bankje leek ons een mooi cadeau."