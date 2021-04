Verdrinken in schulden: wat als je door corona in de financiële problemen komt?

De naam ‘Roos’ is gefingeerd. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

Het is 2017 als Roos (42) er alleen voor komt te staan. Ze is net van haar man gescheiden, en de verantwoordelijk voor haar twee kinderen rust op haar schouders. “Ik was in de war, door alles wat er gebeurde”, zegt ze. Toch moet ze door. De zoektocht naar een nieuw huis begint.

En daarbij hoort ook een nieuwe baan. Want van de acht uur die ze eerder werkte, kan ze niet rondkomen. Hoewel ze een kleine belastingschuld heeft, is haar huishoudboekje nog te overzien. Roos maakt zich nog niet druk. Als ze straks eenmaal uitkering heeft, valt alles op z’n plaats.

Steeds verder in de problemen

Maar dan gaat het voor het eerst mis. De Enschedese krijgt geen uitkering omdat ze geen woning heeft, en ook geen woning omdat ze geen uitkering heeft (want te weinig inkomen). De woningbouwvereniging geeft haar uiteindelijk toch een huis, waar ze direct huur en borg voor moet neertellen.

Direct vraag ze een uitkering aan, die pas enkele weken later ingaat. Met een lening hoopt ze de ‘tussenperiode’ te overbruggen. Ondertussen wordt haar schuld met iedere aanmaning groter. Tussenstand: 5500 euro in de min. Roos beseft dat ze wegzakt in een moeras.

“Het begint met een verhoging van twintig euro, dan zestig, en voor je het weet wordt het 250”, zegt ze. “Ik vulde het ene gat met het andere, en wist dat ik hulp nodig had. Maar naar de Stadsbank gaan? Nee. Daar wil je niet mee geassocieerd worden.”

Op gesprek bij de Stadsbank

Wie bij de Stadsbank in Enschede aanklopt, ontmoet Erik Weide. Als klantmanager is hij ook een soort gastheer. Zijn eerste taak: mensen op hun gemak stellen.

“Mensen zijn vaak afwachtend, gespannen”, zegt Weide. “Bang dat wij ze financieel uitknijpen. Vaak hebben ze er een half jaar tegenaan gehikt, of ze hebben verhalen gehoord. Maar er is de afgelopen jaren veel veranderd bij de Stadsbank.”

“We zijn milder geworden”, somt Weide op. “Maar ook minder afstandelijk. Waar klanten en personeel eerder door een glazen wand werden gescheiden, zitten we nu in dezelfde ruimte. Die glazen wand zei eigenlijk: ‘wij vertrouwen jou niet’. Een verkeerd signaal. We moeten het sámen doen.”

Je wordt als kind behandeld, vreselijk Roos over het Wsnp-traject

“Meestal trek ik zo’n anderhalf uur uit voor het eerste gesprek”, legt Weide uit. “Vertel je verhaal maar, wat speelt er? Dat soort vragen. Ik wil een open gesprek, waarin we mekaar leren kennen. Daarna kijken we hoe we kunnen helpen.”

De komende maanden komen er veel nieuwe klanten bij, voorziet Stadsbank-manager Peter Buter. “Het was het afgelopen jaar rustiger dan vóór corona. Dat is het na-ijl effect: meestal duurt het een jaar voor wij de gevolgen van een crisis merken. Maar het blijft speculeren.”

Nieuwe klanten door corona

“Veel ondernemers blijven nu nog overeind door de TOZO-regeling, maar veel zakken straks door het ijs”, zegt Buter. “Ik verwacht eerst ZZP’ers en flexwerkers, waaronder veel jongeren. Mogelijk bouwen mensen nu ook ‘compensatieschulden’ op; die ontstaan doordat we nieuwe spullen kopen om ongenoegen te compenseren. Bijvoorbeeld over de coronamaatregelen.”

“Corona legt ook druk op relaties”, vult Weide aan. “Dat kan leiden tot echtscheidingen, met alle financiële gevolgen van dien. Maar ook verslavingsproblemen kunnen tijdens een lockdown de kop opsteken. Dat kan allemaal tot schulden leiden.”

Verdoofd

“Ik was verdoofd toen ik voor het eerst binnenliep”, zegt Roos. Ze schudt de hand van Weide, die haar eerst uitnodigt voor een kop koffie. De sfeer is vertrouwd. Maar dit is ook het begin van een lange, zware periode.

Tijdens het tweede gesprek blijkt dat een Wsnp-traject nodig is. Oftewel: de schuldsanering. “Dat was echt heel naar, toen ik dat hoorde”, zegt Roos. “Je geeft dan bijna alles uit handen. Wil je een koelkast? Dan moet je daarom vragen.”

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) maakt het mogelijk om na drie jaar met een schone lei te beginnen. Maar dit is een streng traject, waarbij een bewindvoerder beslissingen neemt over jouw spullen en geld. Het doel is om in drie jaar zoveel mogelijk schulden af te lossen. Als je je aan de afspraken houdt, ben je na drie jaar schuldenvrij.

Lang niet iedereen maakt gebruik van een Wsnp-traject, zegt Weide. “Vaak kunnen we ook helpen met budgetbeheer. Daarbij kan de klant zelf bepalen waaraan ze haar geld wil uitgeven. Wil je naar FC Twente blijven gaan? Dat kan, maar dan moet je ergens anders op besparen. Die keuze kan je zelf maken.”

Straf

Roos heeft die vrijheid niet. Daar komt ze na een paar maanden achter, als ze ‘wat rust’ wil pakken. “Ik had twee keer een contractverlening gehad, waardoor ik een vast contract moet krijgen”, legt ze uit. “Maar mijn werkgever geeft geen vaste contracten. Daarom hadden we afgesproken dat ik na een half jaar opnieuw in dienst zou komen.”

Roos solliciteert in de tussentijd niet bij andere werkgevers, ondanks de sollicitatieplicht. “Daarom kreeg ik straf”, zegt ze. “Mijn Wsnp-traject werd met vier maanden verlengd. Dat voelde verschrikkelijk. Je voelt je als kind behandeld.”

Inclusief ‘straftijd’ duurt haar traject drie jaar en vier maanden, tenzij ze haar schulden eerder aflost. Even lijkt het er op dat dat lukt. “Ik had berekend dat die 5500 euro was afgelost”, zegt ze. “Dus ik belde met de Stadsbank om te vragen hoe dat zat. Toen kreeg ik te horen dat er bewindvoeringskosten bij kwamen. Totale schuld: 8500 euro. Waarschijnlijk was mij dat eerder verteld, maar ik wist het niet meer.”

Eindelijk schuldenvrij

In september vorig jaar was het eindelijk zover. Roos heeft het Wsnp-traject afgerond en is weer baas over haar eigen geld. “Het was heerlijk, bevrijdend. Ik wist dat álles wat ik verdiende weer van mij was. De eerste drie maanden heb ik flink wat geld uitgegeven. Tot ik een telefoonrekening van 180 euro kreeg, en besefte: ‘O ja, wel blijven oppassen’”, zegt ze lachend.

Ja, het Wsnp-traject was zwaar. Maar Roos zou het zo weer doen. “Ik wil tegen iedereen zeggen: wacht niet te lang, vraag om hulp. Desnoods laat je alleen je financiën op een rijtje zetten, dan ben je al een heel eind.”

“Maar ga ook met andere instanties in gesprek als je geldnood hebt”, vervolgt ze. “Woningbouwverenigingen, bijvoorbeeld. Vaak willen zij met je meedenken. Ook zij willen niet dat je in de schulden zit en kunnen oplossingen bieden.”

Roos werkt inmiddels 40 uur in de week en is ruim een half jaar schuldenvrij.