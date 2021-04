Turncoach Vincent Wevers niet naar Olympische Spelen

Hij wordt geassisteerd door José van der Veen en Aimee Boorman. Technisch directeur Mark Meijer licht toe: "We zijn nu vijftien weken voor de Spelen. Voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, maar in de eerste plaats voor de atleten, is duidelijkheid nodig. Door alles wat er speelt in de gymsport en rondom de coaches heerst er onduidelijkheid en onzekerheid. Dit is een kwetsbaarheid in het programma en daarnaast hebben de atleten om duidelijkheid gevraagd. Met dit besluit weet iedereen waar hij of zij aan toe is en dat moet voor rust zorgen. We realiseren ons dat het een ingrijpend besluit is omdat er hiermee coaches niet meegaan die betrokken zijn bij het proces van de sporters richting Tokio."

Mishandeling

Wevers is in opspraak geraakt door aantijgingen van turnsters. Zij gaven aan mishandeld te zijn door de Oldenzaalse coach. Hij ontkent de aantijgingen, het onderzoek loopt nog. Inmiddels coacht hij wel weer, maar de Spelen zitten er dus niet in voor Wevers. Wel mag hij blijven coach in de aanloop naar het toernooi. Op de vorige Spelen in Rio de Janeiro in 2016 won Sanne Wevers goud op de balk.