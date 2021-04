CdK Andries Heidema is blij met coronafieldlabs in Overijssel

"Het is zoeken naar een balans tussen wat kan en wat ook verantwoord is. We zijn wel toe aan meer ruimte, maar ik snap ook heel goed de ziekenhuizen die zeggen kijk alsjeblieft uit waar mee je bezig bent", aldus Heidema.

GGD IJsselland opende op gisteren en vandaag drie nieuwe vaccinatielocaties in Deventer, Dalfsen en Kampen. Vanaf maandag vaccineert GGD IJsselland op deze drie en de bestaande twee vaccinatielocaties in Zwolle en Hardenberg.

Burgemeester Ron König opent priklocatie in Deventer (Foto: RTV Oost)

Gebuffeld

"Ik ben een half jaar geleden ook al eens bij de GGD geweest, omdat er ongelofelijk wordt gebuffeld. Mijn aanwezigheid hier is ook echt een hart onder de riem van de GGD en de medewerkers van de GGD", zegt Heidema.

"We mopperen vaak over dat het beter moet, maar we zitten middenin een pandemie mensen en ik heb diep, diep respect voor het ongelofelijk harde werken van de GGD die in de periode waarin we inmiddels al drie miljoen prikken hebben gezet er zelf al twee miljoen heeft gezet. Dit is een opening waar ik graag als commissaris van de Koning bij zou willen zijn om dank je wel te zeggen. "

Teller

Tot en met 4 april stond de teller bij GGD IJsselland op 58.441 coronavaccinaties. Manager Margreet Algera: “Het tempo waarin we vaccineren, is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. We zijn voorbereid op grote aantallen, zowel qua locaties als beschikbaar personeel. Op dit moment vaccineren we zeven dagen per week, 12 uur per dag, gemiddeld ongeveer 1.100 mensen per dag. Dat aantal groeit gestaag.”