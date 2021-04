Zussen uit Vollenhove organiseren sponsorloop voor stamceltransplantatie

Vanaf de haven van Vollenhove zal morgenochtend om 9 uur worden gestart met de sponsorloop, waaraan inmiddels 37 deelnemers meedoen. Josefien: ‘‘Die komen overal vandaan. Uit Wolvega, Emmeloord, Genemuiden. Geweldig toch! En handig, want zij hebben daar allemaal een eigen kring met sponsoren.’’

Iedereen die wil, kan sponsor worden of meelopen. De teller staat momenteel al op bijna 10.000 euro. Annebel: ‘‘Dit hadden we niet verwacht. We begonnen met een streefbedrag van 500 euro!’’

Prestatie

Niet alle deelnemers lopen de 30 kilometer met de zussen mee, die zichzelf voor deze actie ‘De Buitenbeentjes’ noemen. ‘‘We hebben verschillende routes uitgestippeld van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer’’ legt Annebel uit. ‘‘De lopers kiezen een route die voor hen een uitdaging, een prestatie is. Zo doet er ook een man van 79 mee die 15 kilometer gaat lopen. Natuurlijk is het dan net zo knap.’’

Het inschrijfgeld voor de sponsorloop is een tientje en daarna is het aan de wandelaars om nog meer geld binnen te halen. ‘‘Maar elke euro is er ééntje en iedere donateur is goud waard’’, stelt Josefien. De zussen hebben de dag tot in de puntjes verzorgd. ‘‘Iedereen krijgt een lunchpakket mee. Onderweg zijn er stops waar drinken kan worden gehaald bij onze vrijwilligers.’’

De te lopen route van 30 kilometer op zaterdag 10 april (Foto: Annebel van Kampen/ Google Maps)

Te weinig stamceldonoren

De opbrengst van de sponsorloop gaat dus naar Stichting Matchis. Matchis is de naam van de stamceldonorbank van Nederland. Daarnaast ondersteunt en adviseert de stichting bij het zoeken naar geschikte stamceldonoren. Die kunnen levens redden en worden ingezet bij de behandeling van ernstige ziektes als leukemie.

Josefien en Annebel ervaarden zelf hoe belangrijk stamceltransplantatie is, toen in 2018 een gezinslid dit nodig had. ‘‘We zijn heel dankbaar dat dit goed is verlopen. Het heeft ontzettend veel indruk op ons gemaakt. Bij ons gezinslid konden eigen stamcellen worden gebruikt, maar we hebben van dichtbij het verdriet en de wanhoop gezien wanneer een stamceldonor de enige kans op genezing is.’’

Voor de dames was het dan ook duidelijk dat zij zich voor dit doel in moeten zetten. ‘‘Weinig mensen weten erover. Terwijl het een kwestie is van leven of dood. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kans op overlijden groot. Het zijn soms ook jongeren van onze leeftijd.’’ Stichting Matchis meldt dat er wereldwijd gegevens van meer dan 33 miljoen donoren geregistreerd zijn. Het lukt echter nog niet om voor iedere patiënt op tijd een passende donor te vinden. Donoren zijn steeds vaker nodig.

Josefien en Annebel zijn allebei aangemeld als donor. ‘‘Je neemt wangslijm af en dan staat je DNA geregistreerd. Het kan zijn dat je opgeroepen wordt als potentiële donor. Die kans is wel klein. Zo eng is het niet hoor, via zo'n ruggenprik is in de meeste gevallen niet meer nodig en je hebt als donor altijd een keus.’’

De zussen hopen zoveel mogelijk geld op te halen met hun actie (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Per twee

Normaal gesproken organiseert de stichting een winter- en lentewandeling, maar dat is nu niet mogelijk vanwege corona. Daarom organiseren de zussen het op eigen initiatief. In heel Nederland worden er op zaterdag 10 april in totaal 44 van dit soort sponsorlopen voor stamceltransplantatie georganiseerd. Annebel: ‘‘Dat moet wel coronaproof. We houden ons aan de regels en starten met twee personen, vijf minuten later vertrekken de volgende twee. Naar verwachting zijn we rond 15.00 uur allemaal binnen.’’

Morgen zetten ze dus hun beste beentje voor. Op de vraag of ze veel geoefend hebben, schieten ze wat in de lach. ‘‘Nou dat valt tegen. We hebben tot nu toe de 15 kilometer gehaald, dan moet 30 ook wel lukken. We lopen het hoe dan ook uit. Al moeten we het kruipend doen. Het is het dubbel en dwars waard, met het geldbedrag kunnen we veel mensen helpen.’’