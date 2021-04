Doelman met een missie: Jay Gorter op jacht naar record Tonny van Leeuwen

Nog één keer zijn doel schoon houden en dan vestigt Jay Gorter zijn naam in de geschiedenisboeken van het betaalde voetbal. De doelman van Go Ahead Eagles wist dit seizoen in competitieverband al 22 wedstrijden de nul te houden en aankomende zondag, wanneer de Deventenaren op De Vijverberg aantreden tegen De Graafschap, kan hij het 50 jaar oude all-time record van wijlen Tonny van Leeuwen evenaren.

Van Leeuwen, die al op 28-jarige leeftijd door een noodlottig auto-ongeval om het leven kwam, reeg in het seizoen 1970/1971 de 'clean sheets' aaneen. In het shirt van het Groningse GVAV wist de sluitpost maar liefst in 23 competitiewedstrijden geen doelpunt te incasseren.

Standbeeld

Tonny van Leeuwen kreeg zowel in stadion Oosterpark als in de Euroborg een tribune naar zich vernoemd en heeft in de loop der jaren een heldenstatus in Groningen vergaard, weet ook Jay Gorter. "Ik heb natuurlijk wel dingen gelezen en hem opgezocht de afgelopen periode. Ik hoor dat het een grote legende is, mét een standbeeld."

Ik heb al wat wondjes op de arm Jay Gorter

De 20-jarige Gorter maakt indruk onder de lat bij Go Ahead en zijn naam zal inmiddels op menig notitieblok van eredivisiescouts voorkomen. Dat hij in zijn eerste seizoen hiertoe in staat is, had hij zelf ook niet voor mogelijk gehouden. "Soms sta ik er zelf ook van te kijken. Het is moeilijk om er bij stil te staan. Of ik mezelf soms moet knijpen om te kijken of ik niet aan het dromen ben? Ik heb al wat wondjes op mijn arm zitten", knipoogt hij.

De Graafschap

Gorter staat met Go Ahead Eagles aan de vooravond om het record te evenaren en hij krijgt daar in de resterende zes wedstrijden van het seizoen de kans voor. Te beginnen aankomende zondag in de topper tegen De Graafschap. "Normaal gesproken heb je altijd een teamdoel en dat is natuurlijk veel belangrijker. Alleen nu dit record zo dichtbij komt, begint het toch ook wel belangrijk te worden", aldus de talentvolle goalie.

Bekijk hieronder het portret met Gorter.