Huisarts uit Zwolle boos: door berichtgeving Gezondheidsraad is vaccinatieopkomst stuk lager

Huisarts Marco Blanker uit Zwolle is boos over de berichtgeving rond het AstraZeneca-vaccin. Omdat de Gezondheidsraad afgelopen donderdag adviseerde 60-minners niet meer te vaccineren met AstraZeneca, komen veel 60-plussers ook niet meer opdagen. "De rust hier in de hal is onheilspellend."

De priklijn in ontmoetingscentrum Het Anker in Zwolle is zo ingericht dat er veertien mensen per vijf minuten geprikt kunnen worden. "Dat aantal halen we zeker niet", zegt Blanker. "De opkomst van de eerste praktijk is zestig procent. Daar hebben wij zorgen over."

Berichtgeving

Er is veel te doen over het AstraZeneca-vaccin. Er zijn meldingen binnengekomen dat na vaccinatie een ziektebeeld kan ontstaan van trombose én een tekort aan bloedplaatjes. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bracht woensdag naar buiten dat er een mogelijk verband is tussen de stollingsproblemen. Daarom werd besloten het ziektebeeld als zeer zeldzame bijwerking toe te voegen aan de bijsluiter. Wel zei het geneesmiddelenbureau dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de risico's.

Het spoedadvies van de Gezondheidsraad om mensen onder de 60 jaar niet meer te vaccineren met AstraZeneca kwam een dag na het oordeel van het EMA. En over die scheve berichtgeving maakt Blanker zich boos. "Daardoor is onze opkomst zo slecht. Dit heeft een negatieve impact op de bestrijding van de pandemie."

"Dat zal wel overwogen zijn door de Gezondheidsraad, maar dat staat niet in het advies. Dan komt er eerst een positief bericht waarin de EMA zegt dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, en nog geen 24 uur later hoor je dat Gezondheidsraad anders beslist." Blanker krijgt op Twitter veel bijval van andere huisartsen.

'Kom alsnog'

Verder geeft hij aan dat er ook veel 60-minners teleurgesteld waren dat hun kans op vaccinatie nu moet worden uitgesteld. "Onze medewerkers hebben deze week ontzettend veel mensen moeten afbellen. Daar liggen die mensen echt wakker van. Die zitten echt te wachten op een prik."

Daarom roept huisarts Blanker mensen met een uitnodiging alsnog op om vanmiddag te komen voor de vaccinatie. "Ben je vanochtend niet geweest en je twijfelt? Kom dan toch. Wees welkom. We zijn tot half vijf vanmiddag aan het prikken in het Anker." Over de tijdsvakken hoeven mensen zich geen zorgen te maken. "Dat hebben we gedaan om spreiding over de dag te krijgen. We zullen niet ineens vijfhonderd man over de vloer krijgen en de ruimte is groot genoeg."