Tweede ramadan tijdens corona: "Niet samen kunnen komen erg, maar daar heeft iedereen last van"

Dinsdag begint de ramadan, een periode van een maand vasten en alleen wanneer de zon onder is mag er gegeten en gedronken worden. Half april is dat rond 20.30 uur, aan het einde van de vastenmaand wordt dat zelfs 21.30 uur.

"De moskee is anders dan tijdens de vorige ramadan in het voorjaar nu wel open. Alleen zullen veel minder mensen komen bidden." Türkeri staat midden in de moskee en wijst de strepen op de vloer aan. "Die staan anderhalve meter uit elkaar zodat iedereen op afstand kan bidden."

De avondklok maakt de ramadan anders dan anders. "Normaal ga je samen eten en is het ook een periode van elkaar bezoeken. Dat zit er nu even niet in. Het laatste gebed in de moskee is ook om 18.30 uur zodat iedereen weer op tijd thuis kan zijn."

Half mei wordt de ramadan afgesloten met het Suikerfeest.