Proefevenementen in Overijssel niet allemaal uitverkocht: sneltestbeleid 'omslachtig'

Voordat mensen een proefevenement mogen bezoeken, moeten ze eerst een negatieve coronatestuitslag hebben. De locaties waar een sneltest wordt afgenomen, zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Testen in Overijssel kan momenteel alleen in Enschede of Zwolle. Mensen uit de omgeving van Hellendoorn of Delden, moeten eerst een stuk omrijden om vervolgens naar het pretpark of museum te kunnen. De uitslag van de sneltest mag maximaal veertig uur oud zijn.

Testen op Vliegveld Twenthe

Woensdag om één uur 's middags hoorde Gerard Kokhuis van museum No Hero dat ze vrijdag open mochten als eerste museum van Nederland. Hij kan de lage opkomst wel verklaren. "Ik heb echt ontzag voor de mensen die gisteren zijn geweest. Testen is in de buurt alleen mogelijk bij Vliegveld Twente. Je wilt niet weten waar je dan komt. Ergens helemaal achteraf in een of andere hangar. Alles is daar afgeschermd alsof het een drugslaboratorium is."

Ook René Peul, marketingdirecteur bij Avonturenpark Hellendoorn, noemt het testbeleid 'omslachtig'. "Je moet er flink wat voor over hebben en dit heeft niet onze voorkeur. We werken graag mee, maar het doel moet wel zijn om de deuren uiteindelijk te openen zonder test." De overheid betaalt alle toegangstesten voor de proefevenementen deze maand.

Achtbaan in Hellendoorn (Foto: RTV Oost / Frank Janssen)

'Geen vetpot'

Voor Peul valt 1500 bezoekers reuze mee. "We hadden maar een hele korte tijd om dit duidelijk te maken." Maar hij geeft ook toe dat vandaag geen vetpot is. "Toch staat bovenaan dat we het spits mogen afbijten met de meivakantie in het vooruitzicht. Die vakantie is echt cruciaal. We hebben vijf maanden dichtgezeten in de winter en dan doe je veel investeringen. We hebben Pasen al gemist, dus de meivakantie is heel belangrijk."

Vandaag kan No Hero op iets meer bezoekers rekenen. Er staan vijftien gasten op de planning. "Ik hoop dat er nog wat bijkomen. Maar we blijven desalniettemin enthousiast. We zijn het eerste museum dat meedoet aan de proef 'testen voor toegang', dus wat dat betreft is het ook bijzonder. Normaal heb je zestig of zeventig mensen op een dag. Maar het is een leerproces voor de Rijksoverheid en voor ons."

In Hellendoorn zijn ze er in ieder geval helemaal klaar voor, zegt Peul. "We ontvangen de bezoekers met open armen."