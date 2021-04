Zaaloverzicht: Ravijn nipt onderuit tegen koploper, nederlaag voor Jolly Jumpers

Ravijn nipt onderuit bij koploper

De waterpolomannen zijn er net niet in geslaagd om koploper UZSC de tweede nederlaag van het seizoen te te brengen. In Nijverdal werd het 8-7 voor de ploeg uit Utrecht. Het Ravijn blijft daardoor op 18 punten staan. In de Eredivisie spelen de ploegen 13 duels en daarna volgen de play-offs voor de top acht. Morgen speelt Het Ravijn alweer. Dan is ZVL de tegenstander.

Nederlaag voor Jolly Jumpers

Jolly Jumpers heeft de laatste wedstrijd van de reguliere competitie verloren. In Tubbergen was regerend landskampioen Grasshoppers een maatje te groot: 64-71. Jolly Jumpers zal de knop snel moeten omzetten, want komende dinsdag staat de eerste wedstrijd in de play-offs om de landstitel op het programma. In de kwartfinales is Batouwe de tegenstander.

Set-Up verliest bij VCN

De volleybalsters van Set-Up verloren in de degradatiegroep bij VCN. De verliezend bekerfinalist van vorige week (tegen Apollo 8 uit Borne) was met 3-0 te sterk in Capelle aan den IJssel. De setstanden waren 25-20, 26-24 en 25-17. Er degradeert overigens niemand uit de Eredivisie. Eerder op de middag verloor Apollo 8 de eerste wedstrijd om de landstitel bij Sliedrecht Sport. Lees hier het uitgebreide bericht over die ontmoeting.