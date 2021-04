Apollo 8 begint finale om landstitel met nederlaag in Sliedrecht

De eerste set was spannend en ging met minimaal verschil naar de thuisploeg: 25-23. De tweede ging met 25-22 naar Sliedrecht en dus moest Apollo drie sets op rij winnen voor de zege. Die sets kwamen er niet. Sterker nog, de ploeg won geen enkele, want de derde set was met 25-17 ook voor Sliedrecht.

In de reguliere competitie won Apollo nog van Sliedrecht, maar dat was alweer in oktober. Vorige maandag was Sliedrecht in de kampioenspoule ook al met 3-0 te sterk. Apollo won vorig weekend nog de nationale beker. Het is voor het eerst dat de Bornse ploeg in de finale van de play-offs staat.

Programma finale

Volgende week zaterdag is de tweede wedstrijd en weer een week later de derde. Dan kan de beslissing al vallen als Sliedrecht ook volgende week wint. Als Apollo volgende week in Borne wint volgt er sowieso een vierde duel op woensdag 28 april.