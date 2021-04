Sloopwerk is begonnen: vlonderpad in natuurgebied Siberië wordt in oude glorie hersteld

Maandenlang is het vlonderpad bij het hoogveen aan de grens met Duitsland al afgesloten. Boswachter Jeroen Buunen van Staatsbosbeheer - die het natuurgebied beheert - deed een oproep om het pad te redden. De oproep bereikte onder meer de heren van Ronde Tafel 127 uit Haaksbergen. Er werd een crowdfunding opgezet en dankzij sponsoring van onder andere de stichting Leppink Postuma, de Rabobank en het groenfonds van Staatsbosbeheer kwam de realisatie van het nieuwe pad in zicht.

Sloopwerk is begonnen (Foto: RTV Oost / Frederique van Egmond)

Naast de inzet om de financiën rond te krijgen, levert de serviceclub nu ook mankracht: de heren zijn hard aan het werk bij het vlonderpad. Met een man of acht zijn ze druk bezig met het verwijderen van de vlonders en de balken. Daar ging wat onderzoek aan vooraf, want eerst moest bekeken worden hoe snel de schroeven verwijderd konden worden. Ook werd meteen duidelijk dat een kruiwagen geen optie zou zijn. Er werden karretjes gemaakt van een paar pallets die heen en weer over het vlonderpad geduwd worden met de afgeschreven planken.

Paar zaterdagen werk

Het pad lijkt er op het eerste gezicht nog best degelijk uit te zien, maar op een bepaalde plek is het pad zo verzakt dat een karretje, mét planken, door het pad heen zakt en in het water belandt. De mannen van de Ronde Tafel zijn niet voor één gat te vangen en een gedemonteerde balk van iets verderop wordt handig ingezet om het pad weer begaanbaar te maken. Met goede moed pakken de heren de planken bij elkaar en gaan ze rustig verder.

Volgens Jochem van Herk, die namens de serviceclub het woord doet, is de verwachting dat het enkele zaterdagen gaat duren voordat het pad helemaal verwijderd is en de aannemer aan de slag kan. Manschappen zijn er genoeg, maar vanwege de coronamaatregelen willen ze maar met een beperkt aantal personen per keer aan de slag.

Ook Staatsbosbeheer is aanwezig. Peter Muileman, die inmiddels Jeroen Buunen opgevolgd heeft is druk bezig met een koevoet dikke schroeven uit het hout te trekken. "Het is prachtig hoe dit ontstaan is. Ik kwam in een gespreid bedje terecht, want Jeroen had al het voorwerk gedaan. Dankzij alle hulp is het mogelijk dit aan te pakken, iets wat Staatsbosbeheer nooit alleen had gekund."