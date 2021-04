Blije gezichten in Avonturenpark Hellendoorn: "Alle pretpark-gekkies zijn er weer"

Zoals Isa, zij is samen met haar moeder in het park. "Er zijn heel veel vette attracties waar je in kan, ik vind dit heel leuk." Er zijn niet alleen maar kinderen in het Avonturenpark: Femke en Wessel weten dat ze bij de ouderen horen in het pretpark. "Maar we wilden wat doen! In deze tijd kan helemaal niks, als de grotere parken die meer voor ons zijn opengaan dan gaan we daar naartoe."

Volgens Wessel zie je veel bekende gezichten. "Het voelt als een familiereünie met pretpark-gekkies, die zes maanden thuis moesten zitten en allemaal uit hun holen gekropen zijn. En ja, ik ben er ook eentje."

De vijftienhonderd bezoeken verdwijnen bijna in het park, zo rustig is het. "Maar dat was met tweeduizend of drieduizendbezoekers ook geweest." René Peul van Avonturenpark Hellendoorn denkt dat de tegenvallende bezoekersaantallen ook komen door de coronatest vooraf. "Je moet een negatief testresultaat kunnen laten zien en je moet getest worden helemaal in Enschede, dat schrikt af."

Er staan geen rijen, je kan zo overal in bezoekers Tess en Linde

De zusjes Tess en Linde vinden de test niet heel erg: "Het viel mee, alleen een stokje in de neus." Zij zijn blij dat ze een dag pretpark kunnen doen. "En er staan geen rijen, je kan zo overal in. Super!" En de mooiste attractie? "De vernieuwde achtbaan, dat geeft de meeste adrenaline."

Hellendoorn was maar één dag open als onderdeel van een test van de overheid. Tess vindt deze dag geslaagd en zou wel vaker naar het pretpark willen. "Liefst iedere dag maar in deze tijd is één dag al heel bijzonder."