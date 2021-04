Effectief Heracles Almelo met speels gemak langs Willem II

In de strijd om play-offs voor Europees voetbal heeft Heracles Almelo zaterdagavond goede zaken gedaan. In het eigen Erve Asito wist de formatie van trainer Frank Wormuth Willem II met speels gemak te verslaan. Het werd 4-0.

Slechts vijf minuten had Heracles nodig om op een vroege voorsprong te komen. Uit een hoekschop van Rai Vloet wist Sinan Bakis met zijn vijfde treffer van het seizoen de thuisploeg op 1-0 te koppen. Daarna was het Willem II dat beter in de wedstrijd kwam en dat had een mogelijkheid van Sebastian Holmén tot gevolg, maar zijn inzet ging over. Grote kansen bleven uit voor de Tilburgers.

Wederom Bakis

De gastheren waren uiterst effectief in de eerste helft, want zeven minuten voor rust zaten de Almeloërs op rozen toen ook de tweede kans verzilverd werd. Na een vlotlopende aanval bereikte Kasper Lunding de vrijstaande Bakis, die met zijn tweede van de avond voor de 2-0 zorgde.

Pröpper trefzeker in jubileumduel

Direct na rust maakte Heracles aan alle onzekerheid een einde. Vloet vond met een afgemeten voorzet Robin Pröpper, die van dichtbij eenvoudig de 3-0 achter doelman Muric kon koppen. Zijn eerste doelpunt van het seizoen is de bekroning van een jubileumavond voor de centrumverdediger, want de aanvoerder van Heracles speelde zijn honderdste officiële duel voor de ploeg uit Almelo.

Vloet

Een kwartier voor tijd deed ook clubtopscorer Vloet nog een duit in het zakje. Op aangeven van Lucas Schoofs schoof de aanvallende middenvelder zijn dertiende doelpunt van het seizoen binnen: 4-0. Het was tevens het slotakkoord in Almelo en daardoor pakt Heracles drie belangrijke punten voor de felbegeerde plaatsen die recht geven op play-offs.

Heracles Almelo - Willem II 4-0

1-0 Bakis (6)

2-0 Bakis (38)

3-0 Pröpper (46)

4-0 Vloet (78)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Owusu

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata; Schoofs (Ibrahimoglu/86), Vloet, De la Torre (Kiomourtzoglou/79); Lunding (Bijleveld/71), Bakis (Sierra/71), Burgzorg (Kutucu/79).

Willem II: Muric; Owusu, v.Beek, Holmén (Van der Avert/60), Köhn (Saglam/59); Llonch (Selahi/67), Trésor (Nunnely/46), Saddiki (Zuijderwijk/69), Köhlert, Wriedt; Pavlidis.