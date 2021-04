PEC doet goede zaken met zege op dolend FC Twente

Het is een zeer welkome driepunter voor de mannen van Bert Konterman. Want het moet wel heel raar lopen wil PEC Zwolle dit seizoen nog in de gevarenzone komen. PEC staat nu dertiende en heeft tien punten meer dan nummer zestien Willem II.

Nachtkaars

Voor FC Twente lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. Het won slechts één van de laatste veertien wedstrijden en moet alle zeilen bijzetten wil het nog kans maken op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Plek acht is daartoe de heilige graal. En laat daar nu net aartsrivaal Heracles Almelo staan, dat FC Twente vanavond passeerde dankzij een overtuigende zege op Willem II.

Misidjan

Zo aantrekkelijk als eerder dit seizoen in Enschede (5-1) was het vanavond in de provinciehoofdstad bij lange na niet. Op de laatste dag van oktober van vorig jaar had FC Twente na een half uur voetbal al drie keer het net gevonden, maar dit keer waren het de Zwollenaren die het heft in handen namen.

De nadrukkelijk aanwezige Pherai probeerde het in de 35e minuut nog maar eens van afstand. En met succes: Drommel bracht redding, alleen gaf hij Misidjan daarmee een niet te missen kans in de rebound: 1-0. Even daarvoor zag PEC een treffer van Lam afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Pover

FC Twente-trainer Ron Jans wilde de negatieve reeks van zijn ploeg een halt toeroepen door met een gewijzigd strijdplan voor de dag te komen. Met Smal, Roemeratoe en Van Leeuwen binnen de lijnen verging het de povere Tukkers echter niet veel beter. Want ook met vers bloed stond er een elftal zonder beleving, stootkracht en uitblinkers.

Onder aanvoering van Menig - die tegen zijn oud-werkgever als één van de weinigen wél een voldoende haalde - probeerde FC Twente het nog wel. En op basis van de aanvalsdrang in de tweede helft verdiende het zeker een gelijkmaker, maar ondanks kansjes voor Danilo en Menig kwam het niet tot een 1-1 tegen PEC, dat zelf ook zeker niet groots speelde.

PEC Zwolle - FC Twente 1-0

1-0 Misidjan (35)

Arbiter: Martens

Geel:

PEC Zwolle: Mous; Van Polen (Clement/55), Kersten, Lam, Paal; Drost (Reijnders/71), Nakayama, Huiberts Van den Belt/79); Misidjan (Van Duinen/71), Tedic, Pherai

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic (Rots/87), Pierie, Smal; Zerrouki, Bosch (Ilic/65), Roemeratoe (Oosterwolde/87); Van Leeuwen (Narsingh/65), Danilo, Menig.