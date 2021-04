Jubilaris Robin Pröpper ziet sterk Heracles: "Eén van de betere wedstrijden"

Het was alweer drie jaar geleden dat Pröpper het doel wist te vinden. "Haha, ik wist niet eens dat het drie jaar geleden was. Voor mijn gevoel duurde het ook al lang. Dat mag dus niet meer gebeuren." Vlak na rust betekende zijn 3-0 ook de vroegtijdige beslissing in de wedstrijd. "In de rust hadden we het gevoel dat Willem II wel iets anders zou gaan doen. Als je dan vlak na rust de 3-0 maakt, merkte je wel dat het over was."

Ontzettend goed

"Hoe goed we vandaag waren? Ik denk wel ontzettend goed. Eén van de betere wedstrijden dit seizoen", vervolgt hij. "Zuiver in de passing, op het juiste moment de goals maken en veel kansen creëren. Eigenlijk hebben we vrijwel de hele wedstrijd de overhand gehad. Dus wat dat betreft denk ik dat het mooi is dat we ons in deze fase zo ontwikkelen."

Play-offs

Heracles doet met de zege goede zaken in de strijd om de play-offs, weet ook de aanvoerder. "Wij staan in de buurt van de plekken om de play-offs dus wat dat betreft zijn we een kandidaat. Maar dan moet je dat ook iedere week laten zien. Als we de aankomende vijf wedstrijden verliezen dan maak je er geen kans op. Dus wat dat betreft moeten we dat de komende wedstrijden laten zien", aldus Pröpper.