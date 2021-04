Drive-thru afscheid voor huisartsen in Giethoorn

Het rijdt de hele middag door over de Kanaaldijk bij Giethoorn. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen patiënten hun huisartsen uitzwaaien en dat idee blijkt een groot succes. Huisarts Ritze Westerbeek is blij verrast: ''Nee, dit hadden we nu ook weer niet verwacht.''

Bekijk hier hoe de huisartsen afscheid namen:

Verhuizen

Beide huisartsen gaan weg uit de regio Giethoorn en laten hun vertrouwde praktijk plus patiënten die ze al jaren kennen, achter zich. Hanneke Tan-Koning vertrekt met haar man richting Ouddorp. Zij kan daar in de buurt een praktijk overnemen. ''Onze zoons zitten bij de reddingsbrigade in Renesse, zo zijn we mooi dichtbij.'' Ze heeft twintig jaar in Giethoorn gewoond en gewerkt. ''Het wordt zeker even wennen, maar we hebben zin in deze nieuwe uitdaging.''

Alles werd in gang gezet toen collega Ritze (65) met pensioen zou gaan. Hij zoekt het wat dichterbij en heeft een woning gevonden in de buurt van Steenwijk. ''Na drieëndertig jaar huisarts in Giethoorn te zijn geweest, is het tijd om te gaan.''

Met de fiets, lopend of met de auto komen inwoners van Giethoorn en omstreken afscheid nemen van hun huisartsen (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Generaties

Westerbeek kijkt terug op prachtige jaren. ''Het contact met de mensen, dat is het leuke. Daar doe je het voor. Je ziet generaties opgroeien. Mensen die je als baby geboren hebt zien worden, krijgen nu zelf kinderen.'' Natuurlijk waren er ook moeilijke momenten, zucht hij. ''Patiënten die een kind of partner verloren. Dat blijft je bij.''

De huisarts is onder de indruk van de opkomst. Hij heeft bijna geen tijd om te praten: ''Daar is de volgende alweer!'' Of hij zich niet gaat vervelen straks? ''Absoluut niet. Ik verhuis naar Tuk en ga daar klussen aan een huis.''