Drost geniet extra van zege op FC Twente: "Muziek aan en de biertjes naar binnen"

"De muziek ging gelijk aan in de kleedkamer en er kwamen al een paar biertjes naar binnen, dus de sfeer is goed", zegt Drost na afloop. "Dit was een heel belangrijke overwinning. Die hadden we ook echt nodig. Gelukkig hebben we 'm nu binnen." Een gelijkspel was echter een terechte afspiegeling geweest van het wedstrijdbeeld. "Als ik heel eerlijk ben: FC Twente was misschien wel de betere ploeg. Ze waren dominanter, zo voelde ik het in het veld. Maar wij hebben geknokt en gewonnen. Dus dit smaakt heerlijk."

Knop omzetten

De laatste keer dat Drost tot de eerste elf behoorde was op 13 januari, uit tegen Feyenoord. "Je bent als klein jongentje niet op voetbal gegaan om op de bank te zitten. Dat is wel een van de meest frustrerende dingen die er is. Zeker als je dan ook nog niet in mag vallen. Maar je moet zorgen dat je de knop omzet en het op de trainingen laat zien. Dat is niet gemakkelijk, maar alleen op die manier kun je je terug in het elftal vechten. Dat heb ik gedaan", aldus een dolblije Drost.