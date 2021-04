Zerrouki treurt na nederlaag FC Twente: "Heb hier weinig woorden voor"

"Ik heb hier weinig woorden voor. Heel zuur", treurde Zerrouki na afloop. "We spelen een aardige pot aan de bal. Het was beter dan afgelopen tijd. Je beloont jezelf niet en dan krijg je nog een onnodige goal tegen. Ik weet niet hoe vaak ze op goal hebben geschoten, maar het waren een paar wanhoopschoten. Dat je 'm niet wint is gewoon zuur. We spelen om plek acht en dan waren drie punten hard nodig."

"Er is nog genoeg vertrouwen"

"Het is gewoon niet overtuigend genoeg", vervolgt Zerrouki, die vindt dat er nog wel voldoende vertrouwen is bij Twente. "We praten veel en we hebben het er veel over. Er is gewoon vertrouwen, maar het is gewoon zonde dat we hier niet winnen. Ik heb er weinig woorden voor nu. Ik weet ook niet precies wat ik moet zeggen. Met het oog op de play-offs hebben we nog vijf wedstrijden, dat zijn vijftien punten. We gaan er gewoon voor en dan kijken we aan het eind waar we staan".