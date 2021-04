Lintje voor Nijverdalse restaurateur van bijzondere vliegtuigen

Het was een complete verrassing voor Van Egmond, die door burgemeester Anneke Raven het lintje opgespeld kreeg dat hoort bij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "We zouden alleen maar de vieren dat deze bijzondere Fokker D.21 bijna af was. Dit had ik totaal niet verwacht." In juni hoopt hij met het toestel te kunnen vliegen.

De 75-jarige Van Egmond zet zich al tientallen jaren in om de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis levend te houden door historische vliegtuigen te restaureren. Sinds 1975 heeft hij 37 vliegtuigen gerestaureerd of herbouwd, waaronder een aantal zeer bijzondere. "Deze Fokker is het enige exemplaar van dit type dat in de wereld nog bestaat. Mijn hele leven heb ik bouwtekeningen verzameld om dit te kunnen doen." Samen met zijn kleinzoon en een groep vrijwilligers is de Fokker helemaal nagebouwd.

Van Egmond is medeoprichter van de opleiding luchtvaarttechniek bij het Deltion College in Zwolle. Tot zijn pensionering in 2010 werkte hij daar als docent luchtvaarttechniek. Inmiddels is er zelfs een hangar naar hem genoemd.