Dertig dagen vasten en bezinning: wat is de ramadan?

Moslims over de hele wereld beginnen dinsdagochtend aan de ramadan, een periode van dertig dagen waarin gevast wordt. Maar de ramadan is meer dan alleen niet eten.

De ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran vormen.

Wat mag wel en wat niet

Van zonsopkomst tot zonsondergang mag er niks gegeten en gedronken worden. Maar ook roken mag niet en seks is overdag verboden. Niet alle Moslims hoeven trouwens mee te doen aan de ramadan; zieken, zwangere of ongestelde vrouwen en jonge kinderen mogen gewoon eten.

Zowel 's ochtends vroeg als 's avonds na zonsondergang wordt er vaak zeer uitgebreid gegeten en dat vaak tot diep in de nacht. Het liefst met familie, vrienden en buren samen, alleen gaat dat niet door alle coronamaatregelen, zoals beperkt bezoek mogen ontvangen en de avondklok.

Waarom

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en het bedanken van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De ramadan leert mensen zelfdiscipline en moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen overal op de wereld. Op deze manier voel je hoe het is om geen eten te hebben. Ook moeten moslims tijdens de vastenmaand extra aan liefdadigheid doen en de bedoeling is om meer te bidden.

Andere kalender

De islamitische kalender is gebaseerd op de maan, terwijl de westerse (gregoriaanse) kalender gebaseerd is op de zon. Daarom duurt een islamitische jaar niet even lang, meestal tien tot twaalf dagen korter. In de westerse telling is het nu 2021 waar het in de islamitische 1442 is. Ook de start van de jaartelling is anders; de geboorte van Jezus is in de westerse telling het beginpunt, volgens de Koran start het in 622 na Christus wanneer de profeet Mohammed de stad Mekka verlaat.

Door de andere telling is de ramadan niet altijd in april en mei, dat verschuift steeds een dag of tien.

Geen vaste tijden

Het zijn geen vaste tijden waarop er tijdens de ramadan gegeten en gedronken mag worden. In de loop van de komende maand verschuift dat van ongeveer half negen 's avonds naar half tien. Een uur langer niet eten dus.

Laatste dag

De ramadan wordt op 12 mei afgesloten met het Suikerfeest. Eigenlijk is dat een wat vreemde benaming, in het Arabisch heet het 'ied-oel-fitr' en dat betekent feestdag ter gelegenheid van het breken van het vasten. De naam Suikerfeest is afkomstig uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap omdat er veel zoete spijzen worden genuttigd.