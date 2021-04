Directe promotie nu echt uit zicht voor GA Eagles na nederlaag bij De Graafschap

Het eerste schot kwam na negen minuten van Johnatan Opoku, maar verdween naast het doel van doelman Jay Gorter. Na een klein half uur probeerde Joey Konings het van afstand en schoot net naast. Het bleef buiten die mogelijkheden bij aftasten bij beide ploegen en dus was 0-0 een logische ruststand.

Grote kans Botos

Direct na rust was er opnieuw een schot van de thuisploeg. Dit keer schoot Jasper van Heertum naast. Luuk Brouwers kwam even later met de eerste doelpoging namens de Deventer ploeg, maar zijn schot eindigde in de lege tribunes achter het doel van doelman Rody de Boer. Jacob Mulenga kon daarna net niet met zijn hoofd bij een voorzet van Brouwers. Giannis Botos had daarna de 0-1 moeten maken. Mulenga vond de Griek met het hoofd, maar die schoot oog-in-oog met De Boer recht op die doelman af.

Graafschap breekt de ban

Na een uur was het wel raak, maar niet voor de Overijsselse ploeg. Jesse Schuurman zorgde voor de 1-0 en daarmee was het zeker dat Gorter nog minimaal een kleine week op zijn record moet wachten. Aan de andere kant kreeg invaller Bradly van Hoeven een goede kans op de gelijkmaker, maar hij vergat te schieten. Bas Kuipers deed dat wel, maar schoot naast vanuit een dropkick.

Slotoffensief

Kort voor het einde had Go Ahead alsnog op gelijke hoogte kunnen komen. Wout Droste mocht vrij het strafschopgebied in wandelen, maar zette voor in plaats van zelf te schieten. Sam Beukema probeerde het met een schot, maar zijn inzet werd geblokt.

Blessure Veldmate

Het werd nog erger voor Go Ahead, want het verloor ook nog aanvoerder Jeroen Veldmate. De verdediger klapte door zijn knie na een kopduel en ging per brancard het veld af. Even later was het afgelopen op De Vijverberg. Go Ahead blijft met 62 punten vijfde. De Graafschap heeft er nu 70 en blijft de nummer twee. Cambuur is bijna zeker van de titel. Ook de nummer twee promoveert rechtstreeks. Go Ahead is zo goed als zeker van een plek in de play-offs. De ploeg heeft eerst nog vijf duels op het programma staan in de reguliere competitie.

De Graafschap - Go Ahead Eagles 1-0

1-0 Schuurman (61)

Arbiter: Lindhout

Geel: geen

De Graafschap: De Boer; Lelieveld (Hilderink/87), Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink (Seuntjens/88), Opoku, Schuurman; Konings (Platje/63), Van Mieghem (Leemans/74).

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate (Bakker/90+2), Kuipers; Lucassen, Botos (Hendriks/78), Brouwers; Berden, Mulenga, Eyibil (Van Hoeven/71).