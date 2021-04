Overijsselse ziekenhuizen over toezegging extra vaccins voor personeel: "Veel behoefte aan"

Demissionair ministers De Jonge en Van Ark meldden gisteravond dat 35.000 vaccins van Janssen ingezet gaan worden voor personeel dat in direct contact staat met patiënten. Tot nu toe werden alleen ziekenhuismedewerkers gevaccineerd die in direct contact met coronapatiënten komen, dus op de ic en speciale corona-afdelingen.

"We zijn er erg blij mee", reageert woordvoerder Ilona Reilink van Ziekenhuisgroep Twente. "Er is veel behoefte aan vaccins, dat merken we onder het personeel." De druk op de ic neemt toe en het verzuim onder verplegend personeel is groot. "We verwachten ergens komende week meer te horen over de extra vaccins, daarna kunnen we dan gaan inplannen."

Zwolle en Deventer

Ook in Zwolle blijdschap over de toezegging van De Jonge en Van Ark. Ook daar neemt de druk op de ic toe. "Het grootste deel van het zorgpersoneel is nog niet gevaccineerd. Dankzij de extra vaccins kunnen we zorgmedewerkers beter beschermen en uitval voorkomen. Maar gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen blijft essentieel voor veilige zorg."

"Fantastisch dat er zo snel besloten is om de hoeveelheid Astra te vervangen voor Janssen", reageert het Deventer Ziekenhuis. "Dat betekent dat als dit allemaal doorgaat ongeveer 40-50 procent van ons personeel aan of direct rondom het bed gevaccineerd is." De wens om het vaccineren te blijven versnellen is er nog steeds. "Tenslotte zitten we midden in de derde golf en staat ons personeel weer klaar om deze klus te klaren. Onze helden!"

En thuiszorg dan?

Ook voor zorgpersoneel in de thuiszorg zouden zo snel mogelijk extra vaccins beschikbaar moeten komen. Dat zegt Erik Vuurboom, directeur Wijkverpleging van Zorgaccent. "Wanneer ziekenhuizen geen patiënten meer opnemen blijven zij thuis! Cliënten voor de wijkverpleging dus. Ziekenhuizen kunnen afdelingen sluiten, de thuiszorg kan geen straten sluiten."

"Ook de medewerkers in de thuiszorg staan in direct contact met cliënten die positief zijn getest op corona, daardoor lopen ze zelf risico op besmetting of verspreiding van de besmetting. Ik roep de ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark dan ook op om nog vandaag te besluiten ook extra vaccins beschikbaar te stellen voor de thuiszorg."